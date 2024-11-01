預測有不確定性　吳德榮：停班課是風險管理「多停班是繳保費」

▲每每有颱風報到，要不要放颱風假成為熱議話題。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者李佳蓉／綜合報導

台灣今年接連有凱米、山陀兒、康芮颱風登陸，然而「颱風假」遭質疑濫放，要不要放掀起爭議。對此，氣象專家吳德榮今（1）日表示，無論由中央氣象署或縣市首長做決策，不可避免地在部分縣市都會有落差產生。他認為，解決之道在官、民「風險管理」觀念的建立，「適度多停班是在繳保費」。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄中指出，以目前科技能力，中央氣象署與美、日等先進國家24小時路徑平均誤差大約還有70幾公里，據此推估各縣市是否平均風達7級或陣風達10級？在前一天晚上或第二天清晨，無論由中央氣象署或縣市首長做決策，不可避免、在部分縣市都會有落差產生，「況且縣市首長對其轄區的了解，本就是最珍貴的防災依據，是無人能取代的。」

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吳德榮直言，若了解現行制度形成的原委，就不會冒然提議停班的決策、由中央氣象署來負責，也會知道這提議是在走回頭路，只會更糟、並非改進。他強調，其實解決之道在官、民對於「風險管理」觀念的建立，「適度」多停班是在繳保費，是為了避免該停班而未停班，所造成的嚴重損害，做好停班決策無他，「風險管理」而已。

▼康芮颱風橫掃，街道滿目瘡痍。（示意圖／記者李毓康攝）