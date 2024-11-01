邊玩手機邊充電！泰12歲少女「不小心睡著」觸電身亡　嘴角冒血

▲泰國一名柬埔寨籍少女在玩手機時，不慎觸電身亡。（圖／翻攝自泰國日報）



記者王佩翊／編譯

泰國一名12歲柬埔寨籍少女因偷拿姊姊充電中的手機玩，導致觸電身亡，而姊姊發現後，隨即對外求救，但少女最終仍不治身亡。少女父親表示，女兒被發現時，手還緊緊握著手機，且口中也冒血。

根據《泰國日報》報導，事件發生在泰國羅勇府班凯縣，少女的36歲父親是一名橡膠農夫，28日下午5時他正在一處橡膠園工作，而女兒們則在附近的屋內玩手機休息，沒想到死亡少女的姊姊卻突然告訴他，妹妹疑似觸電，失去意識。

死者的姊姊表示，妹妹其實是趁她不注意偷偷拿走自己的手機玩，而她並不知道妹妹是何時拿走的。等她發現時，妹妹已經奄奄一息，嘴角還有血流出來。

她懷疑，妹妹可能在使用充電中的手機時，不小心睡著，隨後觸電。而當她發現時，可能已經觸電至少20分鐘。她和父親隨即將妹妹送往醫院，但最終仍因搶救不及身亡。

少女的父親表示，當她發現女兒時，女兒手上還緊緊握著手機。在發現女兒觸電後，他也立刻將她帶出橡膠園，向路邊的雜貨店求助，並將女兒送往醫院搶救。

他表示，以前曾多次提醒女兒不可以邊玩手機邊充電，但女兒始終不聽，沒想到如今真的發生悲劇。