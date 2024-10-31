泰男殺妻後自捅輕生　3小時後「死而復活」崩潰：為什麼我還沒死

▲泰國一名男子與妻子發生爭吵後企圖輕生，不料卻在3小時後「死而復生」。（圖／翻攝自ThaiRath）

記者葉睿涵／編譯



泰國28歲男子拉塔彭（Rattaphon）因懷疑妻子對他不忠，竟在2人發生爭執時，當著孩子的面刺死妻子，隨後還用刀狠捅自己，試圖輕生。令人意想不到的是，這名男子竟在3小時後意外甦醒，震驚現場救援人員，而男子發現自己「死而復生」後，也崩潰大喊，「為什麼我還沒死？」

據泰媒The Thaiger報導，這起家庭悲劇發生於泰國中部普拉欽武里省（Prachin Buri）。10月30日，Si Maha Pho警察局接獲報案，獲知轄區內發生了夫妻爭執引發血案，立刻派員迅速趕往事發地點。

警方抵達現場後，在廚房發現拉塔彭和27歲的妻子娜塔亞（Nattaya）雙雙倒臥在血泊中，身旁還有2把帶血刀具。經調查，娜塔亞身上有多處刀傷，而拉塔彭的胸部和頸部則有自殘的痕跡，於是警方立刻封鎖現場，還用白布蓋住娜塔亞和拉塔彭的身體，等待法醫小組到來後展開進一步調查。

令人震驚的是，法醫在3小時後抵達現場，為娜塔亞和拉塔彭拍照、檢查時，拉塔彭的腳突然動了一下，接著慢慢睜開眼，把臉轉向警員，嚇壞所有人。最先反應過來的法醫，立刻檢查拉塔彭的生命體徵，證實這名男子還活著，隨即將他送往醫院搶救。據悉，拉塔彭發現自己還活著後，在送院途中崩潰大喊，「為什麼我還沒死？」

據雙方家屬透露，拉塔彭是因為懷疑妻子與女同事關係曖昧，而與妻子多次發生爭執。事發當天，夫妻2人當著孩子面前再次發生爭吵，最後拉塔彭刺死妻子後，吩咐大女兒向祖母求助，隨後自捅輕生。目前，警方已對此案展開進一步調查，試圖釐清案發的詳細經過。

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