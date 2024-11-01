超商店員仲介賣春！還拐9少女拍淫片　PO「創意私房」大賺238萬

▲有許多未成年少女不雅影片的「創意私房」、「觸感論壇」偷拍案，11名被告二審獲得輕判。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

檢警偵辦藝人黃子佼捲入的「創意私房」論壇偷拍案，查出包含小學老師、警察等11人也涉嫌偷拍與少女性交畫面，並賣給論壇牟利，因此一併提起公訴。其中還有一名超商店員，與9名少女性交易並拍片牟利，大賺238萬餘黑金錢，但高等法院二審都給予輕判。

黃子佼因為從「創意私房」論壇上，付費下載48部影片，內容均為未成年少女性交影片，而遭到檢警單位偵辦。檢方對黃子佼提起公訴，目前由台北地方法院審理中。

而本案乃因士林地檢署偵辦「創意私房」、「觸感論壇」偷拍案，陸續查出有小學教師、警察等均涉入本案。檢方查出，包含小學教師林清安、超商店員陳宗駿等11名被告，上傳與未成年少女的性交影片，或是裸露的猥褻影片，再讓其他會員付費下載，涉嫌違反《兒童及少年性剝削防制條例》相關罪責，因此將11人提起公訴。

其中陳宗駿的案情最為誇張，他因仲介3名少女賣淫，民國2020年間被判應執行3年10月徒刑定讞，不料，他在入監服刑前，想撈一名，涉嫌透過交友、包養網站及應召站，邀約9名少女性交易，再以「個人收藏，保證不外流」話術，騙取女方同意拍攝不雅片，雖然部分少女以衣物擋住胸部、腹部，還質疑「正常人不會拍這種影片」、「我不想要你手拿鏡頭」、「你知道我在學校有陰影」等，但陳男還是拍攝完成。

而陳宗駿事後透過男子林清安將影片上傳到「創意私房」等論壇，還強調「真的太嫩了」、「讓大家飽覽城市風光和嫩妹春光」，大賺黑心錢238萬多元，一審被台北地方法院3月底判處17年徒刑，林清安也遭判刑6年10月，其餘9名被告也分別遭判刑6年6月到1年8月不等刑期。

案經上訴，高等法院二審審理時，被告大多認罪，並與部分被害人達成和解。全案於1日宣判，大多被告都獲得減刑，其中陳男獲改判有期徒刑12年，另外2罪也遭判刑4月，林清安獲改判6年3月，其餘被告分別判刑6年到1年5月不等刑度。