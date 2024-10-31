砍殺同事逃亡17年！　泰男崩潰認罪：夜夜遭「死者鬼魂」糾纏

▲男子17年前殺害同事後便逃亡，如今終於被繩之以法。（圖／翻攝自KhaoSod ）



記者王佩翊／編譯

泰國警察30日在烏隆他尼府逮捕一名涉嫌在17年前持菜刀砍殺同事的49歲男子。而男子隨即認罪並表示，自己逃亡期間夜夜遭到「死者的鬼魂」糾纏，飽受恐懼之苦，無法安眠。

根據KhaoSod報導，泰國警方30日在烏隆他尼府旺沙莫地區逮捕49歲男子Jamlong，他2007年因與同事起口角，憤而殺害對方，行兇後隨即逃亡，至今已17年。

Jamlong與受害者皆為同事，兩人關係本就緊張，Jamlong聲稱，死者生前經常以各種霸凌手段威脅他，因此他早就積怨已久。2007年7月的某日，兩人在羅勇府的一間餐廳相遇，Jamlong供稱，死者當時已經喝醉，隨後便開始挑釁Jamlong，並持續言語侮辱。爭吵中，Jamlong憤而拿起一旁的菜刀揮向死者的頸部，使其當場死亡。

在殺害同事後，Jamlong立刻逃離現場，並開始了長達17年的逃亡生活。羅勇府法院2007年對其發出逮捕令，警方經過多年來持續追查，最終在10月30日於烏隆他尼府的一間民宅外成功依謀殺罪嫌逮捕Jamlong。

Jamlong被警方帶回審訊時坦承犯行，並透露自從犯罪後，就一直深受「死者的鬼魂纏繞」，害他長期失眠。為此，他還多次試圖透過布施，來化解心中的恐懼，以減輕不安。

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