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師詭笑請喝茶！女大生喝完瘋狂戀上他　疑中「愛情蠱」自願獻身

▲▼ 喝茶有益健康？營養師：有2大好處 。（圖／示意圖／達志影像）

▲一名女大生喝下講師為她泡的茶後瘋狂愛上對方，讓她懷疑自己被下了愛情蠱。（圖／示意圖／達志影像）

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞一名女大生畢業後在網上爆料，聲稱自己在大學入學初期就被一名年輕講師下了「愛情蠱」，害她在喝下一杯茶後瘋狂愛上對方，2人甚至還發展成地下戀情，直到她身心受創才得以脫離。

據當地媒體報導，這起事件發生於雪蘭莪州的一所大學。女子描述，她還在就讀第一學期時，這名年約30歲的未婚講師就假借「輔導課業」之名，單獨邀約女子到辦公室見面。女子進入講師的辦公室後，只見房內擺滿了各種奇怪的畫作，其中包括了一幅畫有羊頭圖案的畫，讓她覺得有些奇怪，不過由於講師的外表文質彬彬，因此她並沒有起太多疑心。

不過，講師對她的態度也十分親密，不僅親自泡茶給她喝，還親切地問她有沒有男朋友。當女子表示自己才剛入學，沒有男友時，講師突然露出了詭異的笑容，告訴她「妳不久後就會有男朋友了。」女子形容，自己在喝下茶水後，很快就對講師產生了依戀心理，不僅十分期待和講師見面，慢慢地也開始逐漸疏遠其他朋友。

此後，女子每次到辦公室時，講師都會招待她喝茶，而女子也漸漸瘋狂迷戀上講師，陷入難以自拔的境地。不久後，2人在女子就讀第二學期時展開了地下戀情。她透露，自己當時愛得非常瘋狂，甚至願意將「自己的一切」都奉獻給對方。然而，女子在交往期間健康狀況逐漸惡化，不僅出現皮膚問題、面容消瘦，而且還常常做噩夢。

意識到異樣的女子隨即質問對方是不是對自己下了蠱，「他聽了這番話後，竟然露出邪惡的笑容，讓我感到非常害怕。」最後，女子將講師送她的所有禮物都還了回去，並結束了與講師的關係，狀況才有所好轉。這篇貼文在網上曝光後瞬間引發熱議，有網友對她的遭遇表示同情，但也有網友質疑「愛情蠱」是否真的存在。

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