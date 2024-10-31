機上冰淇淋太硬！女子門牙斷裂「緊急拔牙」　怒告航空公司　



▲美國女子抱怨捷藍航空機上三明治冰淇淋冰太硬，害她斷牙。（示意圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

美國廉價航空提供的三明治冰淇淋，居然導致女乘客門牙斷裂，一名來自紐澤西州女子日前搭乘捷藍航空（JetBlue），她控訴航空公司把冰淇淋冰太硬，導致她享用時門牙斷裂，一狀告到法院要求賠償。



▲美國女子抱怨捷藍航空機上三明治冰淇淋冰太硬，害她斷牙。（示意圖／達志／美聯社）

根據《福斯新聞網》和《每日郵報》等外媒報導，這名女子奎諾內斯（Kiara Quinonez）表示，她在今年8月20日從紐約甘迺迪機場搭乘捷藍航空班機，飛往法國巴黎，在飛行過程中，空服員給她一款品牌為「南丁格爾」（Nightingale） 的草莓口味三明治冰淇淋，結果她在享用時竟造成門牙斷裂。



▲美國女子抱怨捷藍航空機上三明治冰淇淋冰太硬，害她斷牙。（示意圖／達志／美聯社）

奎諾內斯控訴，空服員給的冰淇淋「溫度低於合理或安全食用的溫度」，加上空服員未事先提醒她，導致下機後必須接受緊急拔牙，以及進一步的牙科護理，包括植牙等醫療措施。



▲美國女子抱怨捷藍航空機上三明治冰淇淋冰太硬，害她斷牙。（示意圖／達志／美聯社）

奎諾內斯認為這捷藍航空的「疏失」造成她「痛苦、磨難和精神痛苦」，因此她對業者提告，並且她要求捷藍航空要承擔她的醫療費用，針對這起女乘客控訴事件，捷藍航空目前尚未回應。



▲美國女子抱怨捷藍航空機上三明治冰淇淋冰太硬，害她斷牙。（示意圖／翻攝自X）

這起新聞消息曝光後，有部分網友認為，奎諾內斯狀告航空公司的做法有點離譜，「可以等冰淇淋融化一點再吃」，但也有人則是出面相挺，認為既然是入口的食物，航空業者有必要善盡提醒的職責。



▲美國女子抱怨捷藍航空機上三明治冰淇淋冰太硬，害她斷牙。（示意圖／翻攝自X）

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