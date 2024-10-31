新婚半年驚見尪包藏「1藥物」！陸人妻怒提離婚　法院准了



▲大陸一名女子婚後半年得知丈夫婚前確診愛滋病，要求撤銷這場婚姻。（示意圖／photoAC）

圖文／CTWANT

大陸一名女子婚後半年得知丈夫婚前確診愛滋病，要求撤銷這場婚姻。四川省雅安市雨城區人民法院近日審結該起撤銷婚姻糾紛案，依法支持了女子的訴求，判決撤銷原、被告雙方的婚姻關係。

《海報新聞》報導，小月（以下皆為化名）和小傑2020年8月經長輩介紹相識，不久便確定了戀愛關係。2023年2月14日，兩人登記結婚，攜手步入了婚姻殿堂。因當時兩人正處恩愛之際，小月自認為雙方「知根知底」，所以二人均未進行婚前檢查。同年11月，小月意外翻找出小傑隨身攜帶的包中放有疑似抗愛滋病的藥品。

在小月的再三追問下，小傑終於承認自己在2021年8月確診愛滋病，因當時兩人感情穩定，且自己一直積極治療、長期服藥，應該不具有傳染性，便將此事隱瞞下來，直至兩人締結婚姻。後經緊急檢查，小月雖未感染愛滋病，但小傑隱瞞病情的行為讓她無法接受。隨後，小月以小傑惡意隱瞞自身重大疾病使自己作出錯誤的結婚意思表示、婚姻無法繼續為由向法院提起訴訟，請求撤銷二人的婚姻。

法院審理後認為，雖然愛滋病不屬於直接導致婚姻無效的疾病，但民法典明確規定，婚姻關係一方對於患有可能對婚姻生活有重大影響的重大疾病，負有婚前告知義務，不被告知的無過錯方可要求撤銷婚姻。

庭審中，小傑也承認了自己隱瞞患病的事實。因此，法院認定小傑未履行婚前如實告知重大疾病的義務，故支持小月的訴請，判決撤銷小月與小傑的婚姻。宣判後，雙方當事人均未上訴。

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