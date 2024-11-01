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南投露營嘉年華11／9舉行　露營市集+音樂會...還有寵物選美賽

▲2024南投露營嘉年華將於11月9日在國姓成功廣場登場。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲2024南投露營嘉年華將於11月9日在國姓成功廣場登場。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

露營勝地南投縣今年將於11月9日擴大舉辦2024南投露營嘉年華，推出露營市集、星光音樂會和寵物選美比賽等10項亮點活動，邀請熱愛露營的各地民眾及遊客把握機會踴躍參加，探索最優質的露營主題式旅遊。

「2024南投露營嘉年華」記者會29日舉辦，縣府秘書長洪瑞智代表主持，並由簡淑茵民族舞蹈團表演「野營之火-撼動佤山情」舞碼揭幕，展現熱情與野營文化；洪瑞智也與南投縣露營觀光產業發展協會理事長黃文奇及眾多來賓一同以道具露營車，說明本次活動焦點。

洪瑞智指出，南投縣擁有400多處露營場，是全國露營場地數量最多的縣市之一，今年繼去年後再以「大地搖滾金呷Chill」為主題， 於國姓鄉成功廣場打造規模更盛大的露營市集，以及永續露營環保講座、環保拿好禮、原民烤大豬、歌唱總決賽、在地客家香茅皂與愛玉手作DIY、星光音樂會、尋寶遊戲及品牌試飲會，還特別設置免費報名的寵物溝通體驗及寵物選美比賽，共有10項聚焦活動。

▲2024南投露營嘉年華將於11月9日在國姓成功廣場登場。（圖／南投縣政府提供）

演出節目方面，包括小清新音樂會、人本交通主題曲歌唱比賽總決賽、國姓鄉長流國小小提琴隊與國姓鄉客家文化協會歌謠班接力演出，晚會並由「台灣歌姬」黃妃、客家歌手黃宇寒、R&B歌手Jocelyn9.4.0；另只要預定10月29日至11月30日期間的南投境內露營區住宿，憑預約證明上網登記，就可在11月9日活動當天領取限量環保隨身咖啡杯和國姓鄉在地知名的咖啡濾掛包。

多位關心南投露營場地合法化的立委及議員均派代表出席記者會，並肯定支持縣府在輔導露營業者與相關法規制定上所做的努力；洪瑞智表示，為讓南投的露營休閒產業更加健全，縣府今年編列300萬，加上中央補助400多萬，積極輔導業者，近期也宣布《南投縣免辦建築執照建築物或雜項工作物處理原則》，簡化行政程序、為合法露營區的設立和發展創造有利條件。

最新的相關活動資訊請鎖定樂旅南投臉書粉絲專頁等官網：

樂旅南投FB:https://www.facebook.com/nantouwelcome
露營嘉年華活動官網:https://www.rs-event.com.tw/2024/2024NCC
露營嘉年華隨身杯報名連結:https://forms.gle/6E2LjC6S7dV4iVyq5
環保講座報名:https://2024nantoucamping.kktix.cc/events/campinglecture

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