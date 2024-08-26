　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

埔里民宅火警傳有人受困　消防急切割鐵捲門搶命幸無發現

▲埔里鎮大城路四樓住宅25日晚間傳出火警，消防隊破壞鐵捲門搶進滅火。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲埔里鎮大城路四樓住宅25日晚間傳出火警，消防隊破壞鐵捲門搶進滅火。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

埔里鎮大城路一處4層樓民宅，25日晚間傳出火警，南投縣消防局共派遣5分隊、9車17人前往灌救，由於現場一度誤傳有人受困，消防員立即以破壞器材切割一樓鐵捲門、入室搜救， 所幸最後並未發現有民眾受困受傷、順利撲滅火勢。

埔里消防分隊指出，昨晚8時40分接獲縣消防局指揮中心派遣，於埔里鎮大城路11號發生住宅火警，立即出動3車6員前往，中心碑、魚池、日月潭、國姓等4分隊也動員人車前往搶救；抵達現場發現為4樓建築物RC造建築，位於1樓左側中間窗口冒出濃煙及火光，並鐵門深鎖。

▲埔里鎮大城路四樓住宅25日晚間傳出火警。（圖／記者高堂堯翻攝）

分隊表示，因現場民眾表示屋裡有人受困，立即佈2水線分別與正面及左側搶救，並利用圓盤切割器從正面將鐵捲門歌出入口，並由中心碑、埔里分隊警義消入室搜救，不過並未發現有人員受困；經查現場燒燬約10平方公尺、約3坪建築，財物損失約20萬元，無人員傷亡，起火原因則待查。

▲國姓鄉一處鐵皮加蓋2樓建築物20日傳火警。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲國姓鄉一處鐵皮加蓋2樓建築物20日傳火警。（圖／記者高堂堯翻攝）

此外，國姓鄉國姓路護國宮旁一處鐵皮加蓋2樓民宅日前也發生火警，由國姓、埔里、雙冬3分隊派出7車10人前往搶救，到達現場時發現2樓已全面燃燒，立即佈2水線分別與正面及後面射水搶救，並接架設雙截梯至2樓搶救，同時以圓盤切割器切開鐵捲門，方便進入搶救，避免房屋擴大延燒；經有效射水搶救後，順利撲滅火勢，同樣無人員傷亡，起火原因也待查。

ET快訊
北京鼎泰豐關14家店　最後「差一票」揭秘
吃藏壽司「別桌跑來討空盤」超火大 ！萬人炸鍋：已經失控了
快訊／李智凱黃金計畫遭降級　國訓中心親上火線說明
17歲少年「手不舉」　台大醫取「30公分小腿神經」移植
北科大新生輕生　保發中心回應了
人妻外遇竹科工程師　茶水間激戰「又吸又咬」
悍將4連敗墊底！　蔣智賢未撿球下放二軍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

國1載水果車遭大貨車撞翻　滿地芭樂！後方一度回堵2公里

台商吸收2退役軍官加入統促黨　幫中共發展組織...3人被起訴

北科大準碩士班學生輕生　教授發文控保發中心：請停止霸凌

陽明交大學生校內遭勒索！惡霸耍狠討9萬　見警秒龜縮叫老大

向日葵爸爸的愛與鼓勵 ！更生人「跪洗父腳」　改變黑仔的人生

人妻外遇竹科工程師！茶水間激戰「又吸又咬」　他反控遭仙人跳

被欠機房月租費！承攬警局資安設備老闆　撂人騷擾無辜女業務

朱學恆強吻鍾沛君判刑1年2月！他一身黑面無表情　二審首度對質　　

屏警無號誌路口抓違規「7天1714件」　比去年同期遽增1693件

斗六知名飯店餐廳小強出沒！薯條上爬來爬去　雲林衛生局要查了

薔薔西班牙被偷「27萬財物」崩潰痛哭！　「高機率找不回」警認：不是第一次出事

社牛弟詳細介紹9元袋裝飲　超專業口才引讚：會做生意

真主黨展開報復！以黎開轟了　以色列進入緊急狀態機場大亂

典典寶寶「說不行就越故意」　奶音祝劉亮佐：父親節快樂

高雄素食店闆娘摔跤撞倒瓦斯桶　鐵皮屋陷火海！9攤販2店全毀

一天40次！母獅正值發情期　壽山動物園曝高清恩愛畫面

「啦啦隊女神」瑟七突官宣：我是阿崔的　崔維斯臉紅首回應「一切來得很突然」！

渣夫在「孩子面前偷情」　小三情勒小學生..張娜拉氣炸開撕！

妻問「昨天妝好看還今天？」　尪噴0求生慾回答！網：太狠

女騎超陡峭基隆斜坡小巷　沿路喊媽網笑：想看下坡

國1載水果車遭大貨車撞翻　滿地芭樂！後方一度回堵2公里

台商吸收2退役軍官加入統促黨　幫中共發展組織...3人被起訴

北科大準碩士班學生輕生　教授發文控保發中心：請停止霸凌

陽明交大學生校內遭勒索！惡霸耍狠討9萬　見警秒龜縮叫老大

向日葵爸爸的愛與鼓勵 ！更生人「跪洗父腳」　改變黑仔的人生

人妻外遇竹科工程師！茶水間激戰「又吸又咬」　他反控遭仙人跳

被欠機房月租費！承攬警局資安設備老闆　撂人騷擾無辜女業務

朱學恆強吻鍾沛君判刑1年2月！他一身黑面無表情　二審首度對質　　

屏警無號誌路口抓違規「7天1714件」　比去年同期遽增1693件

斗六知名飯店餐廳小強出沒！薯條上爬來爬去　雲林衛生局要查了

打卡澎湖絕美咖啡館！藏身超隱密森林小徑內、旁邊就是夢幻海景

鍾明軒搭機突收手寫紙條　感動曬內容：即使我的世界已破破爛爛

明年國防預算創新高　添購軍武不如力行「全民國防」

佳德鳳梨酥祭限購令！明起每人只能買5盒

國1載水果車遭大貨車撞翻　滿地芭樂！後方一度回堵2公里

銷量破3300萬《藥師少女的獨語》推畫集！貓貓、宮廷優雅設定圖收錄

愛上後就變無限包容！？　12星座男在愛情裡的模樣

兆豐金總座看併購　曝「證券曾向外評估但卡在價格太高」

以黎猛烈交火！伊朗警告：將明確報復以色列　但無意加劇緊張

尼克一哥憶Kobe送鞋給他　布朗森為此「違反高中規定」贏下比賽

伴娘車頭燈太亮！深V細肩帶溢出渾圓胸　誠實婚攝直對焦…新人淪配角

社會熱門新聞

30歲夫妻洗錢16億！家中「名牌包牆」曝

父女散步遭砍！　2蠢煞「誤認情敵」砍斷手筋腳筋

三重男「少量多次」加油　店員火大開扁還砸車

早餐店帳戶一年進出7000萬　鷹眼揪出貓膩

高雄鐵皮屋陷火海　闆娘摔跤撞倒瓦斯桶釀災

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

獅子會聚餐「冰的啦」！分會長吃到翻桌

快訊／松菸文創園區「1女墜樓」無呼吸心跳！

快訊／嘉義套房傳命案！男動脈遭割斷亡

即／高雄飯店傳命案！男陳屍床鋪

即／林明佐貪汙逾4千萬遭起訴　警政署記兩大過免職

猴子突從分隔島竄出！遭轎車撞上奪命

即／松菸文創園區「女子13F墜落」！送醫不治

高雄妹遭富少3度性侵！被逼全裸簽本票

更多熱門

相關新聞

台南新營區出租舊公寓火警又見滿屋堆積大量回收物

台南新營區出租舊公寓火警又見滿屋堆積大量回收物

台南市新營區裕民路58巷內25日下午4時15分許，發生民宅火警，現場為老舊出租公寓三樓後方神明廳竄出火勢，幸由鄰居發現呼救，消防局迅速派遣轄區新營等5消防分隊共12 車30人馳援搶救，火勢於約莫5分鐘左右撲滅，並成功救出承租戶一家3口，無人受傷。

快訊／台南新營區裕民路58巷民宅傳火警

快訊／台南新營區裕民路58巷民宅傳火警

澎湖南滬漁港火警　10水上摩托車2漁船燒毀

澎湖南滬漁港火警　10水上摩托車2漁船燒毀

高雄民宅火警3人逃生　疑電動腳踏車充電起火

高雄民宅火警3人逃生　疑電動腳踏車充電起火

新北泰山火警延燒8間工廠　北北桃267人出動搶救

新北泰山火警延燒8間工廠　北北桃267人出動搶救

關鍵字：

埔里鎮國姓鄉民宅鐵皮加蓋火警

讀者迴響

熱門新聞

30歲夫妻洗錢16億！家中「名牌包牆」曝

外甥搞上前舅媽！她嬌喊「燉了鹿鞭」...對話曝光

郭富城1992年來台拍咖啡廣告！　16歲正妹變八點檔女神

妹妹LINE沒訊息！她驚「年輕人改1款APP聊天」

墾丁沙灘「最新畫面」曝光！　PTT洗版：太粗暴了

一年燒上億　遠雄海洋公園鯨豚秀明年落幕

快訊／黃子韜爆哭求婚徐藝洋！

AV女優榨乾男友「一天要7次」崩潰

快訊／《康熙》造型師Enzo驚傳過世！

父女散步遭砍！　2蠢煞「誤認情敵」砍斷手筋腳筋

墾丁櫛瓜價格被罵爆！士林夜市4片價格曝光

三重男「少量多次」加油　店員火大開扁還砸車

王思聰孩子媽疑自導自演！

邱淑貞《赤裸羔羊》真的全裸！王晶1句話讓她脫了

擁87間房產全被查封法拍！神秘女驚人背景遭起底

更多

最夯影音

更多

薔薔西班牙被偷「27萬財物」崩潰痛哭！　「高機率找不回」警認：不是第一次出事

社牛弟詳細介紹9元袋裝飲　超專業口才引讚：會做生意

真主黨展開報復！以黎開轟了　以色列進入緊急狀態機場大亂

典典寶寶「說不行就越故意」　奶音祝劉亮佐：父親節快樂

高雄素食店闆娘摔跤撞倒瓦斯桶　鐵皮屋陷火海！9攤販2店全毀

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面