埔里民宅火警傳有人受困　消防急切割鐵捲門搶命幸無發現

▲埔里鎮大城路四樓住宅25日晚間傳出火警，消防隊破壞鐵捲門搶進滅火。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

埔里鎮大城路一處4層樓民宅，25日晚間傳出火警，南投縣消防局共派遣5分隊、9車17人前往灌救，由於現場一度誤傳有人受困，消防員立即以破壞器材切割一樓鐵捲門、入室搜救， 所幸最後並未發現有民眾受困受傷、順利撲滅火勢。

埔里消防分隊指出，昨晚8時40分接獲縣消防局指揮中心派遣，於埔里鎮大城路11號發生住宅火警，立即出動3車6員前往，中心碑、魚池、日月潭、國姓等4分隊也動員人車前往搶救；抵達現場發現為4樓建築物RC造建築，位於1樓左側中間窗口冒出濃煙及火光，並鐵門深鎖。

分隊表示，因現場民眾表示屋裡有人受困，立即佈2水線分別與正面及左側搶救，並利用圓盤切割器從正面將鐵捲門歌出入口，並由中心碑、埔里分隊警義消入室搜救，不過並未發現有人員受困；經查現場燒燬約10平方公尺、約3坪建築，財物損失約20萬元，無人員傷亡，起火原因則待查。

▲國姓鄉一處鐵皮加蓋2樓建築物20日傳火警。（圖／記者高堂堯翻攝）

此外，國姓鄉國姓路護國宮旁一處鐵皮加蓋2樓民宅日前也發生火警，由國姓、埔里、雙冬3分隊派出7車10人前往搶救，到達現場時發現2樓已全面燃燒，立即佈2水線分別與正面及後面射水搶救，並接架設雙截梯至2樓搶救，同時以圓盤切割器切開鐵捲門，方便進入搶救，避免房屋擴大延燒；經有效射水搶救後，順利撲滅火勢，同樣無人員傷亡，起火原因也待查。