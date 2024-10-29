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國姓鄉幸福巴士11／1起上路　提供3路線、採2天前電話預約制

▲國姓鄉幸福巴士11月1日起上路。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲國姓鄉幸福巴士11月1日起上路。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為滿足偏遠地區民眾的外出交通需求，繼鹿谷、竹山、名間等鄉鎮後，國姓鄉幸福巴士也將自11月1日起營運；南投縣政府表示，車資收費比照公車計費，全票25元、半票13元，年底前將結合敬老愛心卡，提供65歲以上長者搭車使用。

國姓鄉幸福巴士啟用典禮28日在長流社區舉辦，縣長許淑華、國姓鄉長邱美玲、港源社區發展協會理事長羅守裕、縣議員林芳伃等人都出席參加，並和民衆一起歡喜試乘。

縣府指出，國姓鄉位於丘陵地帶，對外交通不方便，幸福巴士上路後以在地生活圈為服務範圍，並分成固定路線行駛，沿途以現有公車站牌為站點；民眾也可以彈性預約，預約班次以共同約定之地點為站點，未來鄉親無論是就學、就養、就醫、日常採買都將更為便捷。

▲國姓鄉幸福巴士11月1日起上路。（圖／南投縣政府提供）

▲國姓鄉幸福巴士11月1日起上路。（圖／南投縣政府提供）

國姓幸福巴士有三條路線：南港通學路線，周一至周五固定行駛，早上7時從三合橋至北山國小、下午4時30分自北山國小至三合橋，沿途以公車站牌停靠；國姓全彈性路線，預約班次以共同約定之地點為站點，出發和抵達地點皆須在國姓鄉內；埔里聯外路線，採彈性路線，預約班次以共同約定之地點為站點，且須從國姓出發往埔里，或埔里出發回到國姓，埔里鎮上下車點僅限於埔里基督教醫院、臺中榮總埔里分院（市區門診部）、埔里市區至國光客運埔里站，每日行駛時間為中午12點至晚上18點。

搭乘方式為採2天前電話預約：國姓鄉港源社區發展協會0921-705513、0910-450838、0921-992481，預約人數達2人可派車，服務時間從早上6時到晚上9時。

許淑華表示，因國姓鄉幸福車輛及人力有限，將尋求贊助，增加一輛運能；未來將整合各鄉鎮幸福巴士，建構完整交通運輸網。

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