桃園副議長李曉鐘居中促成　張善政感謝景文汽車玻璃捐贈復康巴士

▲桃園副議長李曉鐘(左一)居中促成=, 景文汽車玻璃捐贈復康巴士給市府。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長張善政23日於市政會議，頒發「景文汽車玻璃公司捐贈復康巴士獎座」表示，景文汽車玻璃去（112）年捐贈市府1輛復康巴士後，今（113）年再度捐贈市值約230萬元高頂福斯復康巴士1輛，展現企業持續關懷社會的善心。

目前市府復康巴士汰舊換新已告一段落，新捐贈的復康巴士將全數用於擴增服務量能，截至今年9月，服務使用量較去年同期增加約7%，顯示在善心企業協助下，桃園市無障礙運輸服務持續成長，市府也定將妥善運用獲贈車輛，提供有需求的市民更好的通行服務。

景文汽車玻璃公司董事長洪文聰表示，該公司履行去年的承諾，懷著取之於社會、用之於社會的心情再度捐贈。他強調，復康巴士不僅提供行動不便者就醫及拜訪親友服務，更是使其重返正常生活的重要力量，看見乘客臉上的笑容，內心感到無比欣慰，未來將持續為桃園貢獻，期盼匯集更多愛心，共創溫馨友善的城市。

桃園市議會副議長李曉鐘表示，去年因鳳凰獅子會創會會長暨總監黃簡美桂的引薦，與洪董事長結緣，促成第一次捐贈，很感謝景文汽車玻璃有限公司今年再度捐贈，也期望能拋磚引玉，帶動更多企業投入公益。李副議長也提到，近期將有另一筆約600萬元的救災指揮車與復康巴士捐贈，顯示桃園充沛的公益量能。

社會局表示，今年11月桃園市復康巴士總營運車輛數，將由183輛增加至190輛（北桃園區計105輛；南桃園區計85輛），今日景文汽車玻璃有限公司捐贈之復康巴士，預計投入南桃園區營運車隊。市府自106年起針對復康巴士車齡及使用狀況進行評估，並逐年汰換共計77輛車輛，以維護身心障礙者乘車安全。