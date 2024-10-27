2024桃園萬聖城開城　張善政化身奇異博士邀市民扮裝入城同樂

▲2024桃園萬聖城開城，張善政化身奇異博士。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「2024桃園萬聖城-搗蛋鬼學院」26日由市長張善政化身為「奇異博士」下，於桃園藝文廣場宣布開城。張善政表示，桃園萬聖城自即日起至11月3日展開，為期9天；平日下午5時至晚間10時、假日中午12時至晚間10時，活動期間變裝秀、踩街等精彩節目不間斷，現場也有逾百攤的市集攤位，歡迎民眾扮裝入城同樂。

▲2024桃園萬聖城開城。（圖／市府提供）

張市長指出，2024桃園萬聖城今年主題為「搗蛋鬼學院」，活動現場規劃許多搗蛋鬼的調皮主題，相信定能讓大家嗨玩盡興。市府觀旅局表示，2024桃園萬聖城開城首日帶來「樂活桃園-響樂繽紛」開城演唱會；10月27日下午由「創藝公彩Halloween」嘉年華開場，緊接著還有每年萬聖城不能少的「搗蛋萌鬼變裝競賽」，並於下午5點由哇哈哈劇團及變裝競賽參賽者們帶隊「萬聖踩街」。

▲2024桃園萬聖城開城。（圖／市府提供）

第二個周末11月2日下午邀請親子界偶像天團YOYO家族的哥哥姊姊領軍帶動跳，晚間的Halloween JUMP由DJ Cookie、MC Johnny Jin及桃園市街舞協會帶來熱舞電音派對；11月3日下午則由救援小英雄波力領軍，晚間還有X-Plus創世界共同主辦的Hip Hop Halloween，邀請到MC耀宗、Sunny&Welly等6組嘻哈歌手帶來精彩表演，為桃園萬聖城畫下完美句點。

今年桃園萬聖城邀請逾160攤市集攤位，是全臺最多市集攤位的萬聖節活動，匯集了各式造型美食、在地文創攤位，搭配現場豐富舞台表演及多組裝置藝術，相信能為參觀遊客帶來豐富體驗，歡迎民眾扮裝入場同樂，搭乘接駁車進城還送限量小禮。

包括；立法委員萬美玲、市議員陳美梅、張碩芳、黃婉如、楊朝偉、錢龍、新北市政府觀旅局長楊宗珉、市府觀旅局長周柏吟、社會局長陳寶民、青年局長侯佳齡、地稅局長姚世昌、農業局長陳冠義、秘書處長于建國、桃園區長許敏松、桃園觀光發展基金會副執行長陳信守以及台灣彩券總經理謝志宏等均一同出席活動。