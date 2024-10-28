桃園女童遭當街侵犯！安排創傷輔導　張善政曝對策：增加社區巡邏

▲桃園市長張善政議會質詢回應女童當街遭男子侵犯事件。（圖／記者楊淑媛翻攝，下同）



記者楊淑媛、黃資真／桃園報導

桃園龜山區27日上午發生國小女童遭18歲男子當街侵犯恐怖案件，期間女童不斷奮力抵抗、嘶吼求救，仍數度被強拉控制，畫面曝光後引發社會譁然。桃園市長張善政今(28日)回應，除了衛生局、社會局會進一步了解男子病歷外，也會請社會局介入照顧輔導女童。

市長張善政今天在議會質詢時表示，目前初步掌握消息，男子精神狀況疑似有問題，過去若有相關就診病歷，衛生局與社會局將協同評估，予以加強醫療。對於無辜受害的小女童，也要求社會局全力照護輔導受害女童，並提供家屬後續任何協助。張市長提到，市府也會協同各局處，全力加強可以改進的部分，希望能充分保障市民安全。

另外，桃園市府也強調，衛生局將會同醫師介入了解該名嫌犯診斷狀態，積極協助就醫；社工將安排被害女童接受創傷輔導及提供家屬司法協助等，並與教育局共同關心女童就學及後續身心狀況，全力協助女童與家屬早日恢復正常生活。

▲社會局長陳寶民。



警方表示，27日接獲報案後，立即會同社會局社工到場，經評估被害女童年幼，且會談過程出現創傷反應，不宜反覆接受相關人員重複詢（訊）問，避免其再次回憶遭侵害之情境而造成二次傷害。爰於取得家屬同意下，本案報請檢察官進入減少重複陳述作業程序。

警局指出，本案刻由桃園地檢署檢察官指揮龜山分局積極偵辦中，並向地檢署建議進行相關強制處分。目前警方完成告誡約制，並加強相關處所巡邏作為，確保市民安全。