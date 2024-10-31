北市樹倒、停電災情多　里長喊話蔣萬安：重新評估明是否停班課

▲立委王鴻薇表示，台北市傳出多處的災情，圖為新生北路路樹倒塌。（圖／翻攝自Facebook／王鴻薇）

記者袁茵／台北報導

康芮颱風於今（31）日帶來強風豪雨，預估影響台北市至11月1日白天，而基北北桃4市依據氣象署數據評估後，晚上8時共同宣布，明（11月1日）正常上班上課，僅新北烏來區停班停課。但台北市不斷傳出路樹傾倒、停電災情，使里長喊話台北市長蔣萬安，重新評估11月1日是否要上班上課的決策。

蔣萬安31日晚間8時宣布，康芮已經減弱為中度颱風，逐漸離開台灣本島，預估明天台北市風雨未達停班停課標準，「我宣布台北市明天（11月1日）正常上班上課」，但明早預估還有短暫陣雨，「提醒市民上班、上學記得攜帶雨具、注意安全」。

面對台北市明天正常上班上課，台北市華興里長陳峙穎31日晚間於臉書喊話，「致北市府團隊，到處樹倒、圍籬垮、大範圍停電電器、冰箱壞，今晚勢必無法全部處理，我認為應考量災後復原，重新評估11月1日上班課決策！」並認為地方狀況真的不太好，今晚處理不完，「劉德華演唱會取消慢半拍，停班課可以重考量嗎？」

台北市政府統計，截至今（31）日晚上7時止，共受理1273件案件，主要災情種類為路樹災情734件、民生與基礎設施災情203件、建物毀損109件、廣告招牌災情99件，尚有853件處理中；另外，目前受颱風致受傷共18人，11人已離院、5人於急診處置留院觀察，2人住院（一般病房）。

▲台北市華興里長陳峙穎喊話，台北市政府應考量災後復原，重新評估11月1日上班課決定。（圖／陳峙穎提供）

蔣萬安31日晚上8時主持康芮颱風第3次工作會報，台北市副市長李四川於會中提醒，因為11月1日要恢復上班上課，自己剛剛來災害應變中心的路上，路樹倒塌實在是相當多，明天一定考驗市政府在短暫時間內，如何讓市民能夠安全平安到達上班地。

李四川表示，自己要要求各局處，尤其是環保局、工務局公園處，在今晚陣風比較小的時候，希望公園處能趕快截斷樹木枝幹，讓環保局跟著做後面清理；也要拜託警察局，明天上班絕對不能按往例，在路口只有幾個警察站崗，一定要派所有警力維持，假設路上有任何的障礙，就能及時做處理。

李四川提及，第二，工務局水門開啟部分，到底能否確定11月1日早上6點會開啟？因為這會影響上班時間的進出，最晚要在晚上12時以前確定，讓市民明早起床後知道水門有無開啟、交通要如何走；自己要拜託所有市府同仁，今晚會很辛苦，在安全無虞之下，一定要盡力讓市民明早上班時，道路交通不受任何影響。

蔣萬安也裁示，明天恢復上班上課後，交通會是台北市政府最大的考驗，後續包括垃圾、落葉、雜物等，要請環保局盡快將市容恢復正常。依照台大氣象團隊評估，這次颱風強陣風影響台北市持續到週五早上，各防救災單位要再次加強巡視復原的機具人力，並清查廠商的開口合約，有利於災後復原的搶修工作。

蔣萬安提醒，在第一線搶救的同仁要注意自身安全，風力過強先暫停相關作業，等到風力減緩再積極搶修。而環保局會提前在早上5時30分，讓清潔隊開始出勤，工務局也會配合將倒塌的路樹先做截枝，讓環保局同仁盡快移除。

蔣萬安強調，此次颱風風力非常大，真正的考驗就在今天入夜之後，一直到明天早上，大約是早上7時至9時交通最繁忙時候，必須請各單位相互合作支援，也麻煩警察局交通大隊及各派出所加派人力，在重要的幾個路段路口協助交通順暢。

▼台北市長蔣萬安主持康芮颱風第3次工作會報。（圖／台北市政府提供）