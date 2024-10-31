防東湖汐止大塞車　北市明早6點開啟這3處水門、堤外便道通行

▲基11號疏散門。（圖／台北市工務局水利處提供）

記者袁茵／台北報導

康芮颱風逐漸遠離，基北北桃4市晚上8時共同宣布，明（11月1日）正常上班上課，僅新北烏來區停班停課；但台北市長蔣萬安擔憂，明恢復上班上課，交通將成台北市政府最大的考驗。為避免台北東湖、新北汐止大塞車，台北市水利處宣布，11月1日早上6時陸續開啟內1、內2及基11等3座疏散門，並恢復東湖汐止堤外便道通行，但其餘水門則維持關閉。

北市水利處31日晚間表示，因基隆河上游水位已逐漸下降，且颱風將於11月1日白天遠離，本處已加派人力進行堤外災後復原清理工作，11月1日早上6時起陸續開啟內1、內2及基11等3座疏散門，並恢復東湖汐止堤外便道通行；但部分河濱公園低水護岸及人行、自行車道有雜枝、淤泥及落葉等，提醒民眾進入河濱公園仍須注意安全。

北市水利處指出，另基隆河下游、淡水河、新店溪及景美溪沿線疏散門則維持疏散門關閉狀態，因上游水庫於颱風期間持續操作調節性放水，最高放水量曾達每秒2570立方公尺，以致多處堤外高灘地及堤外便道均有漫淹情形，後續開啟時間仍需視清淤狀況而定。

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