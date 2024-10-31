泰19歲少年「全裸與男友電愛」！在男廁打飛機不關門　路人嚇壞

▲少年在公廁內不關門全裸打飛機，引來警方關切。（圖／翻攝自KhaoSod）



記者王佩翊／編譯

泰國猜納府一名19歲少年在購物中心男廁全裸與另一名男子視訊，同時自慰，一名男性顧客發現後隨即通報工作人員，少年隨後躲進隔間內並將門上鎖。由於少年行為涉及公然猥褻，因此警方也到場關切。少年則聲稱，是因為家裡不方便，才會選擇在公廁和男友電愛。

根據KhaoSod報導，猜納府一間購物中心的男顧客30日到館內的男廁如廁，然而當他洗手時，卻透過鏡子看到一名全裸的少年，在廁所隔間內一邊與另一名男子視訊，一邊打手槍，且並未關門，嚇得他連忙通報購物中心的工作人員。

購物中心的員工隨即通知警方，警察到場後則發現少年將自己鎖在其中一間廁所隔間，並且拒絕開門。

購物中心的保全只能從旁邊的隔間爬進去，而少年看到有人，則急忙穿上衣服。少年最終開門出來與警方對話，並承認自己在男廁內與男友電愛自慰。他解釋道，當時進入廁所時，以為裡面沒人，因此才沒有關門。

警方隨後要求檢查少年的手機，卻被拒絕。少年堅稱，手機內沒有任何特別的內容，不過警方仍堅持檢查，並發現大量色情影片。少年則強調，這些影片全是從網路上下載，自己並沒有偷拍任何人。

少年聲稱，因為家裡不方便，才會選擇到購物中心公廁與男友電愛自慰，但是絕對沒有對其他人造成實際傷害或損害。

考量到少年年紀還小且未對他人造成實際損害，警方最終只對他發出警告，通知家長，並未將他立案。