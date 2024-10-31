遼寧山東雙航母首次編隊演練　艦載機凌空飛躍各式護衛艦大秀肌肉

記者魏有德／綜合報導

大陸雙航母「遼寧艦」及「山東艦」艦隊十餘艘各式船艦及艦載機群近日進行首次聯合演練。大陸《央視》今（31）日釋出演訓畫面，十餘艘船艦由兩艘航母領軍前行，同時，畫面中還出現12架艦載機排成兩排，呈現雙倒V字型，從各式船艦上凌空飛過，從拍攝及剪接手法可以發現，雙航母編隊大秀肌肉的意味十足。

▲解放軍雙航母編隊首次實施實戰化演練。（圖／翻攝央視，下同）

《央視》報導，近日，海軍遼寧艦編隊圓滿完成年度遠海實戰化訓練，安全順利返回母港。訓練期間，編隊轉戰黃海、東海、南海等多個海域，開展實戰背景下多個科目綜合演練，官兵全程保持高度戒備、隨時反應的作戰狀態。在南海某海域，遼寧艦、山東艦編隊首次開展雙航母編隊演練，錘鍊提升航母編隊體系作戰能力。

從《央視》釋出的資訊顯示，雙航母編隊演練選在南海某海域，遼寧艦及山東艦外，舷號103的055型驅逐艦「鞍山號」也出現在畫面中，僅海面上便有至少12艘各式船艦，水面下的潛艦數量則不得而知。

此外，畫面中也釋出殲-15艦載機起飛和降落的瞬間，從遼寧艦飛行甲板出發，飛赴預定空域進行實戰化演訓，完成任務後降落甲板，透過不同角度，顯示出解放軍雙航母編隊的「硬實力」。