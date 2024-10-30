佈展圖洩密俄蘇-57參展　全球3款隱身戰機同步現身珠海

▲蘇-57。（圖／翻攝自俄羅斯國防部粉絲專頁）

軍武中心／綜合報導

第十五屆中國國際航空航天博覽會（俗稱珠海航展）將於11月12日至17日舉行，開幕式前夕流出疑似航展佈展圖，出現了俄羅斯蘇-57隱身戰機的停放規劃位置，加上熟知的殲-20與中國空軍版本殲-35A的首度公開，等於全球僅有的5款隱身戰機型號中，就有3款出現在同一場合，可說是前所未有的歷史紀錄。

近日一張2024年珠海航展佈展圖在網路上流傳，不但透露了共計有4架的殲-20地面停放位置，還出現殲-35A和蘇-57的停放位，震驚了各大軍事論壇。該圖的流出首先間接確立了中國第二款隱身戰機的軍方編號為殲-35A以外，也證實先前傳言，與中國關係友好的俄羅斯也派出蘇-57前往珠海亮相。

▼疑似2024珠海航展佈展圖流出，顯示俄羅斯蘇-57以及中國殲-20、殲-35A等三款隱身戰機將齊聚一堂。

儘管俄烏戰爭仍持續進行，但俄國仍派1架蘇-57到中國參展無非是期望能在國際軍售市場一展面容。大陸軍事作家「空天力量」指出，蘇-57一直是一款外銷需求的隱身戰機，但因俄烏衝突遭到西方制裁，俄國近年參與國際航空展受到許多的限制，此次藉由中俄友好的關係，派出蘇-57參展其實相當的合理。

此外文章也特別分析，作為一款高度敏感的隱身戰機，蘇-57在國外轉場飛行存在雷達反射面積等核心特性的洩密風險。但這次從俄羅斯到中國珠海，只需要經過中國領空，透過精心規劃航線能保證美日等西方雷達無從探測和追蹤蘇-57的空中航跡，加上中俄的高度戰略互信，讓俄羅斯相對不那麽擔心蘇-57的性能細節被中國獲得，諸多原因促成了這次的成行。

蘇-57是俄羅斯的首款隱身戰機，具備超音速巡航、匿蹤、超機動及先進航電等，用以取代俄軍的米格-29（MiG-29）、蘇-27等四代戰機。該機設有一門GSh-30-1 30毫米機炮、2個內置式彈艙，可攜帶Kh-35UE超音速反艦導彈、Kh-38ME、Kh-58UShKE反輻射導彈、RVV-MD中程空對空飛彈，而每個彈艙可裝2枚Izdeliye 810超長程空對空飛彈，多枚Izdeliye 180超視距空對空飛彈，或多枚K74、K30短程空對空導彈。

俄軍於2020年12月26日接收了首架蘇-57，並於2022年4月正式參與俄烏戰爭行列。2024年6月7日一架蘇-57遭到疑似烏克蘭無人機攻擊，烏克蘭國防部發布衛星圖像，可見爆炸造成的彈坑以及襲擊造成的明顯火痕。對此，俄羅斯軍方則承認遭到襲擊，但並未回應蘇-57是否受損。

▼上屆珠海航展殲-20進行飛行展演。（圖／翻攝央廣軍事）