　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

佈展圖洩密俄蘇-57參展　全球3款隱身戰機同步現身珠海

我們想讓你知道…https://news.qq.com/rain/a/20241028A03KL700

▲▼Su-57戰鬥機,蘇-57。（圖／翻攝自俄羅斯國防部粉絲專頁）

▲蘇-57。（圖／翻攝自俄羅斯國防部粉絲專頁）

軍武中心／綜合報導

第十五屆中國國際航空航天博覽會（俗稱珠海航展）將於11月12日至17日舉行，開幕式前夕流出疑似航展佈展圖，出現了俄羅斯蘇-57隱身戰機的停放規劃位置，加上熟知的殲-20與中國空軍版本殲-35A的首度公開，等於全球僅有的5款隱身戰機型號中，就有3款出現在同一場合，可說是前所未有的歷史紀錄。

近日一張2024年珠海航展佈展圖在網路上流傳，不但透露了共計有4架的殲-20地面停放位置，還出現殲-35A和蘇-57的停放位，震驚了各大軍事論壇。該圖的流出首先間接確立了中國第二款隱身戰機的軍方編號為殲-35A以外，也證實先前傳言，與中國關係友好的俄羅斯也派出蘇-57前往珠海亮相。

▼疑似2024珠海航展佈展圖流出，顯示俄羅斯蘇-57以及中國殲-20、殲-35A等三款隱身戰機將齊聚一堂。

▲▼疑似2024珠海航展佈展圖流出，顯示俄羅斯蘇-57以及中國殲-20、殲-35A等三款隱身戰機將齊聚一堂。

儘管俄烏戰爭仍持續進行，但俄國仍派1架蘇-57到中國參展無非是期望能在國際軍售市場一展面容。大陸軍事作家「空天力量」指出，蘇-57一直是一款外銷需求的隱身戰機，但因俄烏衝突遭到西方制裁，俄國近年參與國際航空展受到許多的限制，此次藉由中俄友好的關係，派出蘇-57參展其實相當的合理。

此外文章也特別分析，作為一款高度敏感的隱身戰機，蘇-57在國外轉場飛行存在雷達反射面積等核心特性的洩密風險。但這次從俄羅斯到中國珠海，只需要經過中國領空，透過精心規劃航線能保證美日等西方雷達無從探測和追蹤蘇-57的空中航跡，加上中俄的高度戰略互信，讓俄羅斯相對不那麽擔心蘇-57的性能細節被中國獲得，諸多原因促成了這次的成行。

蘇-57是俄羅斯的首款隱身戰機，具備超音速巡航、匿蹤、超機動及先進航電等，用以取代俄軍的米格-29（MiG-29）、蘇-27等四代戰機。該機設有一門GSh-30-1 30毫米機炮、2個內置式彈艙，可攜帶Kh-35UE超音速反艦導彈、Kh-38ME、Kh-58UShKE反輻射導彈、RVV-MD中程空對空飛彈，而每個彈艙可裝2枚Izdeliye 810超長程空對空飛彈，多枚Izdeliye 180超視距空對空飛彈，或多枚K74、K30短程空對空導彈。

俄軍於2020年12月26日接收了首架蘇-57，並於2022年4月正式參與俄烏戰爭行列。2024年6月7日一架蘇-57遭到疑似烏克蘭無人機攻擊，烏克蘭國防部發布衛星圖像，可見爆炸造成的彈坑以及襲擊造成的明顯火痕。對此，俄羅斯軍方則承認遭到襲擊，但並未回應蘇-57是否受損。

▼上屆珠海航展殲-20進行飛行展演。（圖／翻攝央廣軍事）

▲殲-20珠海航展航空飛行展演。（圖／翻攝央廣軍事）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／明放颱風假？　氣象署說話了
台八女神遭控不倫感情詐騙！　人夫怒討266萬賓士車
康芮「全台明颱風假」機率高　連放2天？關鍵曝
康芮暴風圈估深夜觸陸　恐「全台陸警」明後最劇
快訊／康芮05：30發陸警　首波警戒區曝

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

佈展圖洩密俄蘇-57參展　全球3款隱身戰機同步現身珠海

圖文／強化備役人員全民國防意識　替代役演訓召集來真的

莫莉萬聖節「復刻Met Gala紅毯」　揪「潘若迪扮席琳狄翁」笑翻XD

康芮「巨大暴風圈」快速變肥　直衝2天登陸穿尾！半個台灣紫爆

阿北過馬路被休旅車撞飛　女駕駛喊：我沒看到人

氣象署「停班課」新做法出爐　行政院長：盼地方政府能配合

粉絲求苗可麗罵「緊去睏」　圓夢瞬間超興奮：謝謝！

許瑋甯被疑有孕「邱澤只誇很漂亮」　避好友攙扶：不知道要生幾個了XD

殷瑋回應颱風假。

駕訓班車擦撞超線車誰錯？　三寶馬路車禍網熱議

許瑋甯被疑有孕　「邱澤只誇很漂亮」

張書豪結婚才破「Gay蜜傳言」　又激吻人夫..歐陽妮妮：很適合啊！

佈展圖洩密俄蘇-57參展　全球3款隱身戰機同步現身珠海

圖文／強化備役人員全民國防意識　替代役演訓召集來真的

韓粉直播主「黑手段搶流量」　資深藝人揪人一起投訴

曾被諷「陪睡換獨家」　美女記者秘戀名嘴直擊！窩愛巢到天亮

許鈞鈞低調回應！曾吐「最近心情太沉重了」…涵碧樓慶生後全變了

話題終結者「句點王」星座Top 3 ！第一名講話太直接讓氣氛降到冰點

正妹推白板搭電梯「1角度困死自己」　被笑顏值點滿智商沒選

明放颱風假？　氣象署說話了

台八女神被爆不倫！人夫幫許鈞鈞付房貸水電費…3年砸700萬列清單

韓粉直播主回嗆資深藝人：忘恩負義　眼紅我粉絲多

柯文哲「貼身帳房」失聯時間曝　前老闆揭1怪事

台八女神許鈞鈞遭控感情詐騙！人夫怒討266萬賓士豪車…揭不倫戀

調皮兒跳沙發踹破牆壁　見媽沒注意緊張拿娃擋

軍武熱門新聞

珠海航展佈展圖洩密俄蘇-57參展

共軍滲透國人需培養識別能力

渦扇-15地面測試發生爆炸意外

圖文：替代役演訓召集

「曳引機潛艦」太糗　宏昇神降噪

6個外國人體驗蛙人軍事訓練　一見面就簽生死狀

陸新神盾艦垂發比055艦多32單元

解放軍無人戰車「銳爪1」服役

首位特戰連女連長許睿涵勇猛頑強

一裝備讓殲-20在110公里定位F-22

076兩棲攻擊艦雙艦島設計曝光

美軍證實UFO影片為「國家機密 」

珠海航展工作證疑洩密？

入伍訓練380小時菜單曝光：射擊不只6發臥射

更多熱門

相關新聞

納坦雅胡：願與阿拉伯國家達成更多和平協議

納坦雅胡：願與阿拉伯國家達成更多和平協議

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）28日在國會演講中表示，以方希望在解決與伊朗代理人哈瑪斯和真主黨的衝突後，推動與更多阿拉伯國家簽訂和平協議，進一步促進中東地區的穩定與繁榮。

澳前國防次長籲澳台展開安全對話

澳前國防次長籲澳台展開安全對話

美台商會：最新對台軍售可助台防空現代化

美台商會：最新對台軍售可助台防空現代化

以軍狂轟德黑蘭　伊朗：動用所有手段報復

以軍狂轟德黑蘭　伊朗：動用所有手段報復

軍演飛機撞地受損　自衛隊魚鷹機全面停飛

軍演飛機撞地受損　自衛隊魚鷹機全面停飛

關鍵字：

蘇-57珠海航展中國航展殲-35A殲-20隱身戰機大陸軍武軍武

讀者迴響

熱門新聞

康芮逼近台灣　全台明日颱風假一次看

快訊／康芮05：30發陸警　首波警戒區曝

機車停身旁　彰化嬤「跌坐灌溉溝」無呼吸心跳

LIVE／康芮「颱風眼緊縮」明挑戰巔峰

康芮「全台明颱風假機率高」　連放2天？關鍵曝

繳電話費「發票中1000萬」　4張發票沒人領！快截止了　

康芮暴風圈估深夜觸陸　恐「全台陸警」明後最劇

雲端發票抽獎發生百億年一見奇蹟　百萬網紅PO機率

康芮巨大暴風圈快速變肥　直衝登陸穿尾

雲端發票活動這4人輪流中獎　王鴻薇質疑作假

LIVE／康芮變壯暴風罩全台　最新路徑曝

國3塞車陣遭大車夾殺　2男全身骨折慘死

蘋果官網再度突襲上架！

空服員曝機上別做3件事　過來人秒懂：很丟臉

康芮逼近今起風雨增　台東2地區停班停

更多

最夯影音

更多

莫莉萬聖節「復刻Met Gala紅毯」　揪「潘若迪扮席琳狄翁」笑翻XD

康芮「巨大暴風圈」快速變肥　直衝2天登陸穿尾！半個台灣紫爆

阿北過馬路被休旅車撞飛　女駕駛喊：我沒看到人

氣象署「停班課」新做法出爐　行政院長：盼地方政府能配合

粉絲求苗可麗罵「緊去睏」　圓夢瞬間超興奮：謝謝！

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面