　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

東引雷達站放空城！正副主官同時離營去餐敘　被抓包下場慘了

▲▼ 金門戰鬥營，國軍，軍人，戰車。（圖／記者林名揚翻攝）

▲東引雷達站的站長、副站長，擅離職守跑出營區餐敘遭判刑。（示意圖／記者林名揚翻攝）

記者劉人豪／馬祖報導

海軍海洋監偵指揮部第一中隊雷達東引雷達站的少校站長、上尉副站長，因擅離職守出營區參加餐敘被抓包，福建連江地方法院依陸海空軍刑法，各判少校站長以及上尉副站長，有期徒刑1年1月、拘役30天。

根據判決，黃姓少校、張姓上尉於2022年8月11日，分別擔任海軍海洋監偵指揮部第一中隊雷達東引雷達站的站長、副站長，當天黃姓少校、張姓上尉分別擔任東引雷達站留守主管、值更官，應全天24小時在東引雷達站營區內待命，但當天未經正式請假程序，離開東引雷達站，前往餐廳參加餐敘活動，接近凌晨才回營。案經憲兵指揮部高雄憲兵隊移送福建連江地方檢察署偵查起訴。

法院審酌，2人於審理中坦承不諱，認為黃姓少校無視軍規，損害部隊紀律，該行為已造成軍事營區危害發生可能，2人於排定留守值班時間，未依規定完成正式請假程序或找人代理，亦無正當理由，即擅離部屬、配置地或勤務所在地，並在外逗留，

法院考量2人離營期間短，黃姓少校有軍方多次記功且於犯後仍戮力從公等情，依陸海空軍刑法第四十二條第一項之長官擅離部屬、配置地罪，判黃姓少校有期徒刑1年1月，緩刑2年，應向公庫支付5萬元；張姓上尉依陸海空軍刑法第三十五條第一項前段之擔任警戒職務之人擅離勤務所在地罪，處拘役30天，緩刑2年，應向公庫支付2萬元。可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／騙小姊妹「走進碧潭溺斃」！狠母殺人罪起訴
快訊／日圓再貶！　刷3個半月最甜
快訊／宮廟遶境1人慘死！　當場爆頭亡
蚯蚓「大規模竄出地面」！畫面曝光　網目睹嚇呆：什麼情況
快訊／超思進口雞蛋案　陳吉仲、林聰賢、陳駿季赴北檢...3律
桃園女童遭當街強拉侵犯！27秒尖叫求救無人理　警方回應了
YTR認「被家寧介紹上6萬元心靈課」！3天就被趕走
康芮颱風可能登陸「穿越再北上」　周四、五衝進台灣風雨最劇

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

騙小姊妹「走進碧潭溺斃」！狠母殺人罪起訴　國民法官審理

快訊／苗栗宮廟遶境1人慘死！男騎車碰撞酒駕貨車　當場爆頭亡

蘇卡達象龜「離家出走」逛馬路　警扛回派出所通知飼主

東引雷達站放空城！正副主官同時離營去餐敘　被抓包下場慘了

台中小黃路口大迴轉！同向騎士疑來不及閃撞上　意識不清搶救中

恍神釀禍！彰化轎車撞護欄車頭毀爛　4女全送醫

快訊／超思進口雞蛋案　陳吉仲、林聰賢、陳駿季今赴北檢說明

80歲失智嬤人離奇癱坐草叢廢車中　搜救警眼尖發現即時送醫

桃園女童遭當街強拉侵犯！27秒尖叫求救無人理　龜山警回應了

苗警查緝養生館！三七仔「強抱員警」竟讓薄紗小姐溜了　罪加一等

Joeman甩大麻風波「奪年度創作者」　低潮曾想退休「賣加密貨幣.台積電」

超Q！謝和弦2歲超萌愛女亮相！　當爸後大轉變：躁鬱症沒發作了

歐耶老師走鐘獎講20分鐘超時　阿達開嗆…百靈果凱莉比中指

邰智源認《木曜4》解散「自然消失」　阿翰問「你害的嗎」他尬笑：一部分

畫面曝 台中BMW撞死行人竟肇逃　駕駛躲2小時遭逮捕

台中男遭殘忍撞飛輾壓奪命　18歲駕駛肇逃稱不知撞到人

Mini過彎失控噴飛分隔島　宜蘭重大車禍釀1死4傷！

練習生原唱前跳「粉泰斯北逼」超魔性　大聲看完顧傻笑...李昇基：開心就好

躺胸＋蹭下巴撒嬌　虎斑貓下秒安心入睡

18歲男撞亡行人雙手上銬移送　名車才剛租來2天...背景被起底

騙小姊妹「走進碧潭溺斃」！狠母殺人罪起訴　國民法官審理

快訊／苗栗宮廟遶境1人慘死！男騎車碰撞酒駕貨車　當場爆頭亡

蘇卡達象龜「離家出走」逛馬路　警扛回派出所通知飼主

東引雷達站放空城！正副主官同時離營去餐敘　被抓包下場慘了

台中小黃路口大迴轉！同向騎士疑來不及閃撞上　意識不清搶救中

恍神釀禍！彰化轎車撞護欄車頭毀爛　4女全送醫

快訊／超思進口雞蛋案　陳吉仲、林聰賢、陳駿季今赴北檢說明

80歲失智嬤人離奇癱坐草叢廢車中　搜救警眼尖發現即時送醫

桃園女童遭當街強拉侵犯！27秒尖叫求救無人理　龜山警回應了

苗警查緝養生館！三七仔「強抱員警」竟讓薄紗小姐溜了　罪加一等

外媒曝蘋果官網「今晚可能突襲開賣Mac」　上架時間預測

騙小姊妹「走進碧潭溺斃」！狠母殺人罪起訴　國民法官審理

綠色生活倡議咖！　永豐休碳Show time榮獲《國家品牌玉山獎》、《亞洲銀行家》肯定

飄香桃園半世紀24小時鴨肉店！油肥鴨腿口感鮮嫩　激推獨門味噌醬

1歲兒木木小奶音說什麼？KID影片一點開網友全融化：要被可愛瘋！

日圓「0.2121」刷3個半月最甜　10萬台幣多換4萬日圓

停車場撿到錢拿去買刮刮樂！　他竟刮中3200萬大獎

快訊／苗栗宮廟遶境1人慘死！男騎車碰撞酒駕貨車　當場爆頭亡

蘇卡達象龜「離家出走」逛馬路　警扛回派出所通知飼主

熱火3冠傳奇韋德雕像揭幕！媒體全看傻　本人：那傢伙是誰？

COCOBURI香水椰子脆皮酥捲 3種口味共帶回18袋

社會熱門新聞

女童當街遭強拉侵犯　掙扎尖叫：救我

彰化「吊車大王」病逝！家屬出動20部重機具送行

陸戰隊2天兵站哨去睡覺　法官判決曝光

即／BMW猴毒駕撞死人！死者身分確定

女律師陪當事人報案被要求離開　警方回應了

獨／台中BMW猴「無罩」現身往生室

桃園女童遭強拉侵犯　媽凌晨曝現況

桃園市政府推動無菸社宅　首件違規累犯住戶搬離

行人遭BMW猴撞死　里長居民全不認識

桃園女童遭當街強拉侵犯！龜山警回應了

台中BMW猴無照還毒駕　涉4罪遭檢方聲押

北捷尿尿哥慘了！電扶梯「拆解清消」畫面曝

即／台鐵汐止段「電線起火」！消防封路警戒

南投6歲兒吸二手毒被安置　生母淚問「氣我嗎」

更多熱門

相關新聞

即／海陸上兵自戕　將對遺體電腦斷層掃描

即／海陸上兵自戕　將對遺體電腦斷層掃描

高雄左營海軍基地一名洪姓上兵昨天（25日）晚間自戕，檢察官今天(26日)上午進行相驗，歷經超過2小時的時間結束，離開時不發一語！家屬拒絕接受媒體採訪，詢問軍方是否已經掌握尋短原因，表示還在釐清當中，而檢方將在下午把遺體送到市立殯儀關進行電腦斷層掃描，釐清相關案情細節。

左營海軍基地1哨兵身亡　軍方阻止媒體拍攝

左營海軍基地1哨兵身亡　軍方阻止媒體拍攝

左營海軍基地傳槍響！哨兵中彈亡　

左營海軍基地傳槍響！哨兵中彈亡　

兒到大陸工作...獸父侵犯他前女友遭判3年9月

兒到大陸工作...獸父侵犯他前女友遭判3年9月

秘魯前總統托雷多受賄定罪　判逾20年徒刑

秘魯前總統托雷多受賄定罪　判逾20年徒刑

關鍵字：

海軍雷達站擅離職守判刑軍規

讀者迴響

熱門新聞

女童當街遭強拉侵犯　掙扎尖叫：救我

康芮可能登陸「最快明海警」陸警機率高　暴風圈恐罩全台

男學生在她面前打手槍　家教女師嚇傻！

康芮挑戰強颱　最新各國「都估登陸」

彰化「吊車大王」病逝！家屬出動20部重機具送行

康芮路徑再西修「緊貼東北角」！襲台挑戰強颱時間曝

741萬卡友注意！國泰世華銀清卡　明年1／1上路

快訊／今變天降7℃　3縣市大雨特報

網友超毛發問「台灣邪教不能禁止嗎」　家寧正面回應：你可以試試看

她登山失蹤6天亡　最後身影1舉動超毛

跑外送5年　竟碰上「1小時0單」怎生存

陸戰隊2天兵站哨去睡覺　法官判決曝光

北韓援俄部隊傳18人落跑！遭抓回拘留

即／大雷雨突襲！升級豪雨警報

康芮加速了　「可能登陸在台上空轉彎」

更多

最夯影音

更多

Joeman甩大麻風波「奪年度創作者」　低潮曾想退休「賣加密貨幣.台積電」

超Q！謝和弦2歲超萌愛女亮相！　當爸後大轉變：躁鬱症沒發作了

歐耶老師走鐘獎講20分鐘超時　阿達開嗆…百靈果凱莉比中指

邰智源認《木曜4》解散「自然消失」　阿翰問「你害的嗎」他尬笑：一部分

畫面曝 台中BMW撞死行人竟肇逃　駕駛躲2小時遭逮捕

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面