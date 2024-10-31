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陸國防部痛批美對台軍售：加速把台灣推向兵凶戰危險境

▲▼ 大陸國防布部發言人張曉剛大校 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸國防部發言人張曉剛大校 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

大陸國防部今（31)日舉行例行記者會，針對美國國防部宣佈批准價值19.88億美元對台軍售案，包括地空導彈系統和雷達系統，這已經是拜登政府上台第17次軍售。對此，大陸國防布部發言人張曉剛大校指出，民進黨買美國武器納「投名狀」，美方抽台灣老百姓的血，養肥自己的軍工復合體。事實證明「台獨」和外來勢力是破壞台海現狀的禍源亂根。

張曉剛表示，美國向中國台灣地區出售武器，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重侵犯中國主權和安全利益，嚴重破壞中美關係、危害台海和平穩定，向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號。中方強烈譴責、堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。

張曉剛指出，美方違背自身承諾，變本加厲武裝台灣，給「台獨」勢力壯膽打氣，妄圖加速把台灣推向兵凶戰危的險境。民進黨當局買美國的武器納「投名狀」，美方抽台灣老百姓的血養肥自己的軍工復合體。事實一再證明，「台獨」分裂和外部干涉是破壞台海現狀、製造兩岸危機、危害地區穩定的禍根亂源。

張曉剛強調，「台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線。」中方敦促美方切實認清武裝台灣、引火燒身的嚴重後果，不要在錯誤道路上越走越遠。

他也指出，幾件美制武器無法改變兩岸軍事力量對比態勢，更阻擋不了中國終將統一的歷史大勢。中國人民解放軍持續強化練兵備戰，全面提升打贏能力，堅決捍衛國家主權和領土完整。

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