藍提不義遺址納總統府、鄭成功　綠：企圖淡化威權傷害無法接受

▲文化部長李遠。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院教文委員會今（30日）排審《不義遺址保存條例草案》，多名藍委提出，修法應擴大時間範圍，納入慰安婦、鄭成功甚至總統府等。藍營對於相關修法的態度，有綠營人士認為，國民黨想擴大不義遺址歷史時期的定義，淡化國民黨威權時期的傷害，如何認定「不義遺址」當然可以討論，但若想以此理由逃避修法，令人無法接受。

李遠今委員會報告時指出，不義遺址指威權統治時期，國家為了達成鞏固威權統治的目的，侵害人權事件的發生地點，包含羈押、審判、刑求、監禁、處決等場所。對此修法，藍委洪孟楷、林倩綺、柯志恩、萬美玲均表示，此草案定義的時間應擴張到日治時期。柯志恩也補充，總統府作為日據時期最高指揮中心，是否也應貼上不義遺址標籤？

對於修法，綠委范雲質詢時指出，自促轉會解散，由文化部接手不義遺址保存工作迄今兩年多，但因《不義遺址保存條例》尚未通過，缺乏法源，導致部分遺址因地方政府的無知或不重視而遭受破壞，臺灣重要的歷史遺址正在消逝，要了解國家重大歷史，保存不義遺址刻不容緩，如果國家要肯認不義事件的歷史價值，卻連相關地點的保存都做不到，那更多人權相關的議題也不會受到社會關心。



范雲舉例，前陣子她到大學演講，現場一百多位學生，沒有人聽過林義雄先生，三位聽過林宅血案的，也不清楚是什麼事。以淡江中學爲例，在228事件中有多位師生遭到殺害，校長為了保存學生全屍，最後被帶走、失蹤，至今遺體尚未尋獲，但今天大家卻只知道淡江中學是周杰倫的母校，對這段歷史毫無所知。

范雲認為，若年輕世代連過去的威權歷史都不知道，就無法重視這得來不易的自由民主。以國際經驗為例，荷蘭、南非跟波蘭等都能夠保存類似的空間，臺灣一定也做得到。范雲強調，臺灣迫切需要一部專法保護這些不義遺址，否則缺乏法源，即便有預算都難以執行。

范雲則認為，其實今天各立委並沒有人反對要立此法，只是對法案時期界定或處理的方式有不同意見。她建議或許不同時期可用另立其他專法的方式處置，但眼下保存威權政府不義遺址的急迫性近在眼前，請文化部一定要更積極努力。

