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比亞迪Q3營收9千億　首度超越特斯拉

▲比亞迪電動車。（圖／CFP）

▲比亞迪電動車。（圖／CFP）

文／中央社台北31日電

比亞迪30日公布財報顯示，今年第3季營收人民幣2011.25億元（約新台幣9035億元），超過特斯拉同期的251.82億美元（約新台幣8049億元）。這是比亞迪單季營收首度超越特斯拉，主要得益於新能源汽車銷量快速增長。

根據中國經濟網、第一財經報導，比亞迪30日晚間公布財報顯示，今年前3季實現營業收入人民幣5022.51億元，年增18.94%；淨利潤252.38億元，年增18.12%。

值得注意的是，今年第3季，比亞迪實現營收人民幣2011.25億元，較去年同期增長24.04%，並且超過特斯拉（Tesla）同期的251.82億美元。這是比亞迪單季營收首次超過特斯拉。

▲比亞迪電動車。（圖／CFP）

其他財務數據方面，比亞迪第3季淨利潤116.07億元，年增11.47%，而去年同期淨利潤年增82.16%，顯示淨利潤增速放緩。

分析指出，比亞迪的營收增加主要得益於汽車業務快速增長，今年前3季，比亞迪新能源汽車銷量為274.79萬輛，較去年同期增長32.13%。第3季，比亞迪新能源汽車銷量為113.49萬輛，較去年同期增長37.7%，超過市場預期的110萬輛。

自今年以來，比亞迪A股和港股股價均大幅上漲，截至昨日收盤股價，A股收人民幣305.55元，今年漲幅超過50%；港股則報收295港元，今年漲幅超過40%。

報導指出，目前，比亞迪新能源汽車的營運足跡已遍及全球90多個國家和地區。中汽協數據顯示，今年1至9月，整車出口前十企業中，比亞迪累計出口30.2萬輛，年增96.3%，增速最快。

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