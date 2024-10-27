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特斯拉「失控自撞」爆炸4死　他悚憶整輛燒成廢鐵：還有呼救聲

▲▼ 特斯拉「失控自撞」爆炸4死　他悚憶整輛燒黑：聽見呼救聲 。（圖／翻攝X）

▲特斯拉失控自撞，導致4人不幸身亡。（圖／翻攝X）

記者吳美依／綜合報導

加拿大一輛特斯拉超速行駛，失控自撞護欄，瞬間爆炸起火，導致4人當場死亡，1人重傷命危。目擊者回憶，他趕抵現場時，整輛車身都已經燒黑，但仍能聽見微弱喊叫聲，遺憾最終只救出1名年輕女性。

每日郵報、多倫多星報等外媒報導，這輛特斯拉24日午夜行駛在安大略省的湖岸大道（Lake Shore Boulevard），卻先後撞上護欄與水泥柱，最終導致爆炸，車上一共5人，僅有1人倖存。

目擊者巴羅（Keith Barrow）回憶，他原本在河的對岸，突然聽見輪胎及撞擊的聲音，開車趕到現場時，已經有大約5輛車停下來，民眾紛紛冒著火勢，試圖破窗救人，但「火焰已經20英尺、或許30英尺（約6至9公尺）高了。那場面太嚇人了。」

另一名目擊者哈珀（Rick Harper）開車到一半，發現前方道路車禍起火，於是停下來幫忙。他回憶，特斯拉整輛燒黑，到處都是濃煙，還能夠聽見車內傳來微弱的「喊叫聲」。

等到消防員抵達並且撲滅火勢後，3男1女被當場宣告身亡，年紀大約都只有2、30歲。唯一倖存的25歲女性也被送醫治療，傷勢可能危及生命。

印度媒體《自由新聞日報》引述多倫多當局說法報導，車輛的高速行駛，可能是導致車禍的因素之一。此外，特斯拉的電池恐怕也助長了這次災難性的火災。撞擊力道之大，導致其中一顆電池噴飛，幸好已經被消防人員找到，並且適當處理。

目前尚不清楚，這群人原本要前往哪裡，車輛為什麼突然失控，以及特斯拉是否處於自動駕駛模式，全案仍在調查中。

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