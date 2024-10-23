特斯拉Cybertruck真的防彈？　AV男優實測「開第一槍」秒飆髒話

▲AV男優實測特斯拉Cybertruck是否真的能夠防彈。（圖／翻攝X@HippieGQ_）

記者吳美依／綜合報導

電動汽車特斯拉（Tesla）推出電動皮卡Cybertruck，採用超強硬度的不銹鋼合金，甚至號稱能夠「防彈」。美國AV男優科勒（Dante Colle）親自測試，結果才開了第一槍，就當場大飆髒話。

根據影片，科勒對著價值10萬美元（約新台幣320萬元）的Cybertruck車尾開槍，竟然疑似打出大洞，讓他瞬間飆罵「X」，把手槍丟在地上，雙手抱頭。負責掌鏡的女子還揶揄道，「我覺得這台車不能防彈欸。」

幸好，仔細檢查之後發現，子彈只是「卡在車身」而未穿透。於是，科勒決定再試一次，這次從側面、傾斜角度開槍，子彈果然彈開，僅留下凹痕和刮痕，讓他驕傲地對著鏡頭說，「成功了！」

特斯拉CEO馬斯克（Elon Musk）多次宣稱Cybertruck能夠防彈，一上市就成為熱門話題。儘管在2019年一場洛杉磯現場測試中，防彈玻璃被金屬球砸出裂縫，但根據特斯拉2020年12月釋出的測試影片，不同口徑子彈雖會導致凹陷或輕微破裂，卻不會穿透車體。

不過，隨著外國網紅紛紛實測Cybertruck的耐受性，特斯拉首席工程師莫里爾（Wes Morrill）也在社群媒體發文，呼籲車主，不要「虐待」愛車，「Cybertruck為了人們的娛樂，過著備受折磨的生活，被人跳上來、又踢又踹、燒毀、痛打和多次開槍射擊。」