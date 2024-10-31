康芮下午登陸花東後減弱中颱　一圖看各地狂風暴雨區

記者李姿慧／台北報導

康芮颱風距離台東的東南東方僅70公里，中央氣象署表示，康芮將下午登陸花東交界偏台東一帶，預估登陸後將減為中颱，今晚到明晨各地都有明顯強風豪雨。

▲康芮颱風路徑。（圖／氣象署提供）

中央氣象署預報員朱美霖今天表示，康芮強颱中心目前位台東的東南東方70公里海面上，將以較快速度接近花東沿海，預計下午在花東交界偏台東登陸，今晚出海，明天中午到馬祖海面上，登陸後強度預期會減弱為中颱。

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今晚到明天清晨受環流影響，全台出現明顯風勢和雨勢，蘭嶼、綠島、東半部有顯著強風豪雨，隨颱風進入陸地，明天轉西南風，今晚到明晨中南部有明顯風雨。

▲▼康芮颱風影響。（圖／氣象署提供）

康芮颱風將帶來破壞性強風及豪雨，朱美霖指出，北部、東半部降雨將持續今天一整天，花蓮和宜蘭山區累積雨量相當大，將達超大豪雨等級，今晚隨颱風風場轉變，中南部降雨轉多，周五清晨中南部平地也有明顯降雨，留意短延時強降雨

朱美霖進一步說明，宜蘭山區、花蓮和台東山區今有超大豪雨，東半部平地有大豪雨，高雄和屏東山區也有大豪雨，西半部山區隨颱風接近，雨量會增大，南部山區隨今天下半天和晚間開始降雨增多，降雨累積時間長，山區會出現明顯累積雨量，要留意坍方落石和溪水暴漲土石流。

▲康芮颱風影響各區重點。（圖／氣象署提供）

至於今天到明天清晨康芮颱風分區重點，朱美霖說明，蘭嶼、綠島受颱風近中心風力影響，要留意風強雨大；花蓮、台東除留意強風影響外，山區嚴防連續豪雨、平地也會受環流影響；宜蘭雨帶則將帶來強勁風雨，山區留意超大豪雨；北部受環流東風影響，有間歇強風雨勢；中南和澎湖要留意沿海風大，今晚開始雨勢增強；馬祖則要留意強風和間歇雨。