康芮進逼　北部、宜蘭「1時段風雨最劇烈」！三峽人：今年最有感

▲強颱康芮進逼。（圖／記者楊漢聲翻攝）



記者施怡妏／綜合報導

康芮颱風暴風圈逐步籠罩，颱風中心預計今（31）日下午登陸花東，氣象粉專「天氣風險WeatherRisk」指出，隨著颱風核心環流的十級暴風圈逐步登陸花蓮與臺東，今天白天至夜晚，是北部及宜蘭風雨最劇烈的時期，中南部地區則將隨颱風路徑，逐漸轉為迎風面，雨勢預期在下午起明顯增強，

氣象粉專「天氣風險WeatherRisk」發文，颱風的七級暴風半徑目前幾乎覆蓋整個台灣，核心十級暴風圈已進入花東地區，帶來強勁風雨，預測在下午左右將從花東交界登陸，並於晚間經台灣中部附近海域出海。

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粉專指出，今天白天至晚間將是颱風最強風雨期，北部、宜蘭受到東風影響風雨特別明顯，提醒當地居民提高警覺、注意安全。

而在中南部，目前雖出現強風伴隨零星降雨，隨著颱風靠近並登陸，預計風雨強度將顯著增加，尤其登陸後的迎風面效應將帶來更劇烈降雨，且持續至明天上午。康芮颱風為強烈等級且環流範圍廣大，影響範圍覆蓋全台，提醒民眾全台皆應密切注意天候變化，並避免在風雨最強烈時外出。

對此，對此，網友紛紛點頭，「三峽有感，今年最有感」、「這次北部颱風假放得剛好，大家不要跑出門了，安全第一」、「花蓮一早除了雨聲，還被雷聲嚇醒」、「在桃園，這颱風算近期幾個最有感的！目前不太敢出門」、「花蓮秀林鄉雨和風現在超大」。