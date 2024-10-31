康芮「登陸前後曝光」！26年首見　氣象專家：最大顆侵台的颱風

▲康芮預計晚間會從中部出海。（圖／氣象署）



網搜小組／劉維榛報導

目前本島籠罩在康芮暴風圈內，氣象署指出，今晚隨颱風風場轉變，中南部降雨轉多。而氣象專家賈新興整理出康芮侵台知識懶人包，它的10級風暴風半徑150公里，是26年來首見，也是歷年來10月最晚登陸的颱風。

賈新興在臉書分享「關於強颱康芮的四件事」，首先它已在13時40分登陸；第二「強颱康芮颱風侵襲，七級暴風圈半徑320公里，十級暴風圈半徑150公里」。

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▲康芮登陸前後對比照。（圖／Facebook／賈新興）



賈新興也比較過去颱風，「2001年中颱尤特颱風，七級暴風圈半徑350公里，十級暴風圈半徑120公里；1998年強颱瑞伯颱風，七級暴風圈半徑350公里，十級暴風圈半徑150公里」，也就是說，以中心登陸台灣的颱風來說，康芮是自1998年瑞伯颱風後，最大顆的侵襲台灣的颱風。

第三，康芮颱風是歷年10月最晚登陸的颱風；最後，10月是史上最多侵台颱風，2024年10月跟1998年10月，分別有兩個颱風侵台。

氣象署預報指出，今天北部、東半部降雨將持續一整天，宜蘭山區、花蓮和台東山區今有超大豪雨，東半部平地有大豪雨，高雄和屏東山區也有大豪雨，西半部山區隨颱風接近，雨量會增大，南部山區隨今下半天和晚間開始降雨增多，今晚隨颱風風場轉變，中南部降雨轉多，明天清晨中南部平地也有明顯降雨，留意短延時強降雨。

氣象署提醒，今天到明天清晨蘭嶼、綠島受颱風近中心風力影響，要留意風強雨大；花蓮、台東除留意強風影響外，山區嚴防連續豪雨、平地也會受環流影響；宜蘭雨帶則將帶來強勁風雨，山區留意超大豪雨；北部受環流東風影響，有間歇強風雨勢；中南部和澎湖要留意沿海風大，今晚開始雨勢增強；馬祖則要留意強風和間歇雨。