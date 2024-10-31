台灣海巡才救起17中國籍船員　中國海警卻連3天闖限制水域騷擾

▲中國籍貨輪「鈺洲啟航」無力前行，擱淺野柳外海，我國海巡出動救援，救出17名中國籍船員。（圖／記者郭世賢翻攝）



記者陶本和／台北報導

中國籍貨輪「鈺洲啟航」29日因載運貨物過重，加上颱風外圍環流影響，受困在野柳外海最終棄船；而我國海巡署立即展開救援，救出船上17名中國籍船員；不過，中國海警船卻是連續3天侵擾我國金門的限制水域，我國海巡被迫疲於驅離。

本月29日上午11時左右，海巡署第二巡防區指揮部監控海面船舶動態時，發現中國大陸籍「鈺洲啟航」貨輪於野柳岬北北西2.4浬附近滯留；經聯繫基隆港務分公司航管中心，得知因負載三座橋式起重機，且受康芮颱風外圍環流的強勁風力及海流影響而受困。

對此，中國貨輪的船長決定棄船，海巡署經評估後，艦隊分署第一海巡隊立即派遣 PP-10050 艇緊急出港救援船上17名中國籍人員。海巡署表示，我國堅守人道立場，善意對待中國大陸人民，堅持在惡劣海象中完成救援，也呼籲漁船及貨輪出海前，應注意氣象資訊，若發生緊急狀況，請儘速撥打「118」服務專線。

不過，在此同時，中國海警船卻連續三天，侵擾金門限制水域。舉例而言，30日就有4艘海警船，在陣風高達10至11級強風中，航入限制水域；而我國海巡被迫派出4艘巡防艇驅離，全程約2小時10分，並呼籲中國立即停止類似侵擾行為。

▲▼中國鈺洲啟航輪卡野柳海岸。（圖／記者郭世賢攝）

