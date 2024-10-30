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姚明傳悄辭中國籃協主席　「任職七年」國家隊連兩屆無緣奧運

▲中國籃協主席姚明傳出已主動提出辭呈，並獲得籃協同意。（圖／翻攝微博）

▲中國籃協主席姚明傳出已主動提出辭呈，並獲得籃協同意。（圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸籃球界部分知名「博主」今（30）日突釋出消息稱，姚明已在10月25日主動辭去中國籃協主席一職，繼任人選尚未確定。對此，姚明本人並未做出回應，不過，有消息人士指，中國籃協已經同意該辭呈，未來將會有一位具有行政能力且是副主任級別以上的專業人士，接任籃協主席一職。

▲中國籃協主席姚明傳出已主動提出辭呈，並獲得籃協同意。（圖／翻攝微博）

大陸微博的「大V」博主「後廠村體工隊」和「球圈趙探長」今日下午突釋出「重磅消息」，「姚明申請辭去中國籃協主席一職，並已獲得批准」；雖然只有寥寥數字，卻在「知情人士」的背書下，坐實了姚明辭去職務的事實。

不過，根據《北青體育》報導，中國籃協副主席徐濟成表示，關於姚明辭職籃協主席的消息不實，「別聽那些，謠言！」

據了解，姚明於2011年7月20日宣佈退役後，仍活躍在體育和公益領域。直至2017年2月23日，姚明在中國籃球協會第九屆全國代表大會上當選籃協主席，7月20日，經中國籃協提名，CBA公司董事會表決通過，任命姚明為董事長。

CBA於2023年5月24日進行改組，根據《中籃聯（北京）體育有限公司章程》的新規，姚明不再兼任CBA公司董事長，改派中國籃協副主席徐濟成擔任CBA公司董事長。

此外，在姚明擔任籃協主席的7年裡，大陸男籃國家隊兩次飲恨世界盃資格賽，未能出現，同時，國家隊也無緣打進東京奧運和巴黎奧運的正式賽。

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