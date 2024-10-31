賴清德視訊縣市長至少道謝16次　頻問地方需求！還大讚藍營首長

▲強颱康芮侵台，31日一早總統賴清德在行政院長卓榮泰、防災指揮官內政部長劉世芳的陪同下，視察中央災害應變中心，與地方縣市首長連線視導。（圖／記者湯興漢攝）



記者陶本和／台北報導

本月初，山陀兒來襲時，總統賴清德在中央災害應變中心視訊時，6度跟花蓮縣長徐榛蔚確認撤離人數，與中央數字兜不攏；不過，面對這次康芮侵襲，賴清德31日再次與各縣市首長連線，一改上回的氛圍，他全程至少16次向地方政府道謝，還直呼「辛苦了」，也高度肯定藍營縣市首長，並多次詢問有無需要中央協助之處， 同時他也關注國軍跟地方配合狀況。

回顧本月初「山陀兒」颱風來襲時，賴清德在中央災變中心視訊6度跟花蓮縣長徐榛蔚確認雙方在撤村人數上兜不攏的問題， 賴特別請縣長和縣府團隊確實掌握，事後遭藍委抨擊。不過，賴清德31日上午赴中央災變中心時，一改上回的氛圍，他則多次向地方首長表達感謝。

賴清德首先是跟國民黨籍新北市長，同時也是2024年總統選舉的競爭對手侯友宜連線。侯友宜先是向賴清德表達感謝，感謝他在山陀兒颱風過後前往金山、萬里一帶勘災；另外，針對中國鈺洲啟航貨輪擱淺事件，新北市府也強調與中央保持密切聯繫，沒有太大問題。

賴清德也感謝侯友宜跟市府團隊，肯定新北市政府做足萬全準備，他也有看到新北市的災後重建工作很迅速，令人印象深刻。

至於中國鈺洲啟航貨輪於野柳外海棄船，可能有漏油影響漁港跟海洋生態問題，賴清德則表示，中央應變指揮中心已對此成立小組，海巡署、交通部及相關部會都會協助新北市政府，希望共同合作，妥善解決鈺洲啟航貨輪帶來的種種衝擊。他也詢問侯友宜，是否有需要中央再幫忙之處。

隨後，賴清德也逐一跟宜蘭縣長林姿妙、花蓮縣長徐榛蔚、台東縣長饒慶鈴、屏東縣長周春米、高雄市長陳其邁連線通話；通話內容氣氛良好，完全沒有火藥味。賴清德在談話中，多是關心地方政府有無需要中央支援之處，同時也關注國軍在地方上的合作狀況，徐榛蔚、饒慶鈴、周春米、陳其邁均特別肯定國軍的合作，並預置兵力到各鄉鎮區待命防救災。

▼強颱康芮侵台，31日一早總統賴清德在行政院長卓榮泰、防災指揮官內政部長劉世芳的陪同下，視察中央災害應變中心，與地方縣市首長連線視導。（圖／記者湯興漢攝）

