黃偉哲陪總統賴清德玉山寶光聖堂贈匾　謝宗教無私大愛熱心公益

▲台南市長黃偉哲30日陪同總統賴清德，前往位於南化區的玉山寶光聖堂致贈匾額，感謝一貫道熱心公益、為台灣社會貢獻心力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市長黃偉哲30日陪同總統賴清德，前往位於南化區的玉山寶光聖堂致贈匾額，感謝一貫道熱心公益、為台灣社會貢獻心力，前內政部長余政憲、總統府資政湯文萬，以及立委林俊憲、陳亭妃也到場參與，場面隆重莊嚴。

總統賴清德表示，30日所贈的「德潤群生」、「悲智雙運」匾額，是表彰一貫道長期以來對台灣社會的貢獻。台灣尊重不同宗教信仰，人民不僅可以自由參與宗教，更彼此互重、互敬，積極在世界各地從事人道工作，向世界展現台灣的自由、多元、包容、友好及善心。政府期待與多元宗教團體持續攜手，推動愛與和諧的社會，讓台灣成為更具包容力與凝聚力的國家，共創幸福未來。

市長黃偉哲表示，宗教團體透過勸人向善、倡導仁愛的精神，為信徒和社會大眾提供了精神寄託，並積極推動公益活動，令人感佩。他感謝所有道親對台灣社會的貢獻。一貫道玉山寶光聖堂經過多年努力，其影響力已延伸至全台及海外，其教義以修身養性、和諧共生為核心，鼓勵信徒關懷彼此、回饋社會，長期以來對社會風氣及台灣宗教界皆帶來正面積極的影響。

台南寶光聖堂位於南化區玉山里，建於1976年，又名「玉山寶光寺」，是台灣最宏偉的道場之一，也是一貫道信仰中心之一。此外，周邊種滿花旗木，每年3至4月的花期，吸引眾多遊客前來流連，是台南賞花名勝。30日的贈匾儀式，聚集各地道友參與，場面熱鬧盛大。