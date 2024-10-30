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康芮已成超級颱風　衛星圖現「黑洞眼」！強風先襲菲律賓小島

康芮已成超級颱風，衛星圖「黑洞眼」嚇死人！強風先襲菲律賓小島。（翻自向日葵衛星9號）

▲康芮已成超級颱風，衛星圖「黑洞眼」嚇死人！強風先襲菲律賓小島。（翻自向日葵衛星9號）

圖文／鏡週刊

康芮颱風來勢洶洶，目前已達強颱等級，美軍聯合颱風警報中心（JOINT）也認定康芮是「超級颱風」。另外從衛星圖也顯示，康芮颱風的結構相當扎實，颱風眼相當明顯，甚至轉出「黑洞眼」，可見康芮的威力絕對不容小覷。

美軍預報指出，康芮颱風中心有明顯的「大颱風眼」，且具有系統性的「中心密集雲團區」，而且康芮颱風仍處於對它相當有利的環境，意味著康芮在短時間內不會削弱威力。氣象署預報也指出，康芮颱風在過去3小時強度略為增強、暴風圈亦略為擴大，目前中心在鵝鑾鼻東南方海面，向西北移動，其暴風圈正逐漸進入巴士海峽，將對臺中以南及東半部地區構成威脅。

另一方面，目前康芮颱風已開始對菲律賓巴坦群島（Batanes）造成影響，當地居民嚴陣以待，並已感受到康芮的強風開始在島上吹襲。


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