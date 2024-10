康芮已成超級颱風　衛星圖現「黑洞眼」！強風先襲菲律賓小島

▲康芮已成超級颱風,衛星圖「黑洞眼」嚇死人!強風先襲菲律賓小島。(翻自向日葵衛星9號)

圖文/鏡週刊

康芮颱風來勢洶洶,目前已達強颱等級,美軍聯合颱風警報中心(JOINT)也認定康芮是「超級颱風」。另外從衛星圖也顯示,康芮颱風的結構相當扎實,颱風眼相當明顯,甚至轉出「黑洞眼」,可見康芮的威力絕對不容小覷。

美軍預報指出,康芮颱風中心有明顯的「大颱風眼」,且具有系統性的「中心密集雲團區」,而且康芮颱風仍處於對它相當有利的環境,意味著康芮在短時間內不會削弱威力。氣象署預報也指出,康芮颱風在過去3小時強度略為增強、暴風圈亦略為擴大,目前中心在鵝鑾鼻東南方海面,向西北移動,其暴風圈正逐漸進入巴士海峽,將對臺中以南及東半部地區構成威脅。

Typhoon #Kong-rey has continued to organize this evening. The eye has gradually warmed, although loops show mesovorticies rotating around the eye. Latest satellite estimates generally support at least 130 kts, with SAB fixing at T7.0/140 kts. pic.twitter.com/julNiqTK7W