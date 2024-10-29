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翻遍垃圾山30小時！她洗手搞丟「37萬」鑽戒　奇蹟找回

▲▼翻遍垃圾山30小時！她奇蹟找回37萬鑽戒　。（圖／翻攝自KhaoSod）

▲女子花錢請人翻垃圾山，終於找回鑽戒。（圖／翻攝自KhaoSod）

記者王佩翊／編譯

泰國那空帕儂府一名女子不小心將鑽戒丟進垃圾桶內，而為了找出這枚鑽戒，她雇用多名工作人員與當地居民一起在垃圾場尋找，一行人就這樣在垃圾堆中奮戰30小時，沒想到竟真的奇蹟似找回鑽戒。女失主更將整個艱辛過程拍攝成影片，公開後瞬間在TikTok上引發熱烈討論。

根據KhaoSod報導，TikTok用戶Apitchaya Ning日前上傳了2段記錄尋回遺失鑽戒的影片，分別為17秒和14秒，然而短短十多秒的影片，也立刻吸引網友討論，光是第1段影片就累計290萬次點閱。

@apitchayaning

อุทาหรณ์ถอดแหวนเพื่อล้างมือ และอีก 30 ชั่วโมงที่อยู่บ่อขยะ

♬ นี่คือจอมยุทธ์เดะ - Djpaoremix

Apitchaya Ning表示，她有一天洗手時將戒指取下，結果鑽戒卻不慎掉入垃圾中，之後垃圾被運往一處面積約28公頃的垃圾場。她發現戒指遺失後，隨即雇用垃圾場的工作人員和當地居民一起投入尋找，於是一行人就這樣在廣闊的垃圾堆中展開一場「尋寶」行動。

其中一段影片記錄下一群人在垃圾山中仔細翻找的畫面，累計達290萬次點閱。而女網友找到鑽戒後，則是開心地發出第2段影片，並展示閃閃發亮的戒指。

女網友表示，她為了找回這枚鑽戒一共花費2萬泰銖（約新台幣1.8萬元）雇人尋找，而這枚鑽戒則是要價40萬泰銖（約新台幣37萬元），是人力費用的20倍。

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