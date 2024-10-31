從日本返台　直球對決康芮「空中搖了3分鐘」華航驚險降落！畫面曝

記者施怡妏／綜合報導

強颱康芮襲台，今（31日）全國22縣市停班停課，國內外班機共取消527班、8班延誤，有網友指出，今早從東京羽田機場起飛，飛往松山機場的飛機，稍早已順利降落，是松山機場今日首降，大讚「機長技術100分」。

有網友在Threads發文，從東京羽田出發的中華航空CAL223班機，今天早上10時43分順利抵達松山機場，「驚險降落，現場看側風嚴重」，有兩架分別從北京及東京飛往台灣，但都放棄降落，「降得很帥，我本來還以為他會放棄降落，因為我看他從林口下來到這，搖了3分鐘，今日松山機場首降」。

原PO也補充，「當時是可以降落的，但是這風雨是在他降落前1分鐘突然大了起來，還好機長臨危不亂」。

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貼文曝光，網友紛紛表示，「機長想回家的欲望可見一斑」、「這種影片應該給那些吵著颱風天為什麼不飛的旅客看！他們看到這麼驚險的飛行後，應該就不會吵了」、「機長的判斷力和操作的功力太厲害了」、「帥機師，大家一路平安往返」。

▲班機順利降落 。（圖／網友鄭家政提供）



台灣本島已全籠罩在康芮颱風暴風圈內，根據氣象署上午11時30分發布資料，康芮颱風持續推進，距離台東的東南東方僅70公里，強度仍維持強颱。氣象署預估下午康芮颱風中心將登陸。

康芮颱風上午11時的中心位置在台東的東南東方約70公里處，以每小時21公里速度，向北北西轉北北東進行，近中心最大風速每秒51公尺，相當於16級風，7級風平均暴風半徑仍有320公里。

▼康芮颱風路徑。（圖／氣象署提供）

