陸籍鈺洲啟航輪擱淺野柳　侯友宜派20人力、下令先設攔油索

▲攔油索設置。（圖／新北市環保局提供）



記者崔至雲／新北報導

中國籍鈺洲啟航輪29日失去動力，17位船員29日因康芮颱風逼近在野柳下錨棄船，昨天下午出現「流錨」情況，今早再查看發現，船上3台起重機已經有2台掉落卡在礁石，可能會有漏油的危險。對此，新北市長侯友宜上午預計前往現場視察，同時也派出20名人力進行應變及整備應變物資。

侯友宜提到，在野柳漁港外中國一艘鈺洲啟航輪，因為已經傾斜，那裡面載重重油有將近240公噸，非常擔心貨輪的傾斜遭致重油外漏，所以在第一時間已經啟動請環保局進駐20個人跟中央一起來配合應付好來留守，避免環境、海洋生態的破壞。

侯友宜認為，這件事是非常重大的一個公安事件，針對此事中央跟地方一定一起合作，希望能夠發揮更大作用，避免整個重油的外洩，那這個是比較關心的事情。

環保局長程大維說明，鈺洲啟航輪重量為9,968噸，載運3座橋式起重機、存油為重油247噸、輕油37噸，因載重過重無法自行移動，再加上颱風過境產生的強風高浪，於本日清晨已擱淺於野柳岸際，初步觀察尚無發現漏油情事。為防範一旦漏油事故發生後可能造成的環境污染，環保局已提早於30日5時啟動緊急應變，於東澳漁港、野柳漁港、龜吼漁港及核二廠入水口佈設攔油索，並依油污模擬範圍安排人員輪值進行預防性監控。

環保局強調，目前已派出至少20名人力進行應變及整備應變物資，包括10條攔油索、21箱吸油棉片、8卷吸油棉卷及各型號攔油棉索38包等，這些物資已集中於野柳海洋公園附近的應變物資點待命，若有發生漏油污染，即可啟動緊急應變計畫。此外，環保局現場進行採樣證據保全，並要求船主採取必要之應變措施，未依規定將依違反海污法33條進行告發處分，最高可處3000萬元。