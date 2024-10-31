比山陀兒還強！　侯友宜預示警：風雨會持續加劇「防性撤離1204人」

▲強颱康芮襲台，新北市長侯友宜31日上午進駐災害應變中心 。（圖／新北市政府提供）



記者崔至雲／新北報導

強颱康芮襲台，新北市長侯友宜今（31日）上午進駐災害應變中心，侯友宜提到，今日上午暴風圈將進入新北，風雨會持續加劇，從下午到明天凌晨為最強，市區及郊區的強陣風預估會達到12級，日雨量東、南側最高達450毫米，相當於大豪雨等級，針對土石流及大規模崩塌警戒區，至今已預防性疏散撤離1204人，呼籲民眾在家減少外出，注意自身安全。

侯友宜指出，康芮颱風來勢洶洶，目前暴風半徑是320公里，雨量的部分新北市會達到500到700毫米，面對強烈颱風來襲，這幾天除了在整個致災地區做好整個預防以外，因為從山陀兒颱風來襲以後，新北市的復原工作如火如荼在做，那同時因為氣候的變遷，很多土石流潛勢區因為山陀兒颱風的破壞以後，目前重新做一個盤點，「這一次面對康芮颱風，我們更應該戒慎恐懼」。

侯友宜提到，從昨天到現在市府已經預防性撤離1204人，尤其在金山、萬里、石門、三芝、瑞芳、烏來、淡水易淹水的地區，已經作好了預防性的防範，除了撤離以外，最重要的把防護的工程針對上次山陀兒颱風的來襲所破壞的，已經加強防護以外，易淹水的地區也請市民朋友來領取沙包，讓它不要發生。

另，侯友宜也呼籲，現在風大雨量又大，沿海長浪發生的機率非常地高，他特別呼籲，沒有必要外出的民眾就待在家裡面，至於山區、海邊以及易致災的地區市民朋友就不要前往，他們也會隨時把颱風訊息跟市民朋友做報告。