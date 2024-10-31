　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

比山陀兒還強！　侯友宜預示警：風雨會持續加劇「防性撤離1204人」

▲▼ 強颱康芮襲台，新北市長侯友宜31日上午進駐災害應變中心 。（圖／新北市政府提供）

▲強颱康芮襲台，新北市長侯友宜31日上午進駐災害應變中心 。（圖／新北市政府提供）

記者崔至雲／新北報導

強颱康芮襲台，新北市長侯友宜今（31日）上午進駐災害應變中心，侯友宜提到，今日上午暴風圈將進入新北，風雨會持續加劇，從下午到明天凌晨為最強，市區及郊區的強陣風預估會達到12級，日雨量東、南側最高達450毫米，相當於大豪雨等級，針對土石流及大規模崩塌警戒區，至今已預防性疏散撤離1204人，呼籲民眾在家減少外出，注意自身安全。

侯友宜指出，康芮颱風來勢洶洶，目前暴風半徑是320公里，雨量的部分新北市會達到500到700毫米，面對強烈颱風來襲，這幾天除了在整個致災地區做好整個預防以外，因為從山陀兒颱風來襲以後，新北市的復原工作如火如荼在做，那同時因為氣候的變遷，很多土石流潛勢區因為山陀兒颱風的破壞以後，目前重新做一個盤點，「這一次面對康芮颱風，我們更應該戒慎恐懼」。

侯友宜提到，從昨天到現在市府已經預防性撤離1204人，尤其在金山、萬里、石門、三芝、瑞芳、烏來、淡水易淹水的地區，已經作好了預防性的防範，除了撤離以外，最重要的把防護的工程針對上次山陀兒颱風的來襲所破壞的，已經加強防護以外，易淹水的地區也請市民朋友來領取沙包，讓它不要發生。

另，侯友宜也呼籲，現在風大雨量又大，沿海長浪發生的機率非常地高，他特別呼籲，沒有必要外出的民眾就待在家裡面，至於山區、海邊以及易致災的地區市民朋友就不要前往，他們也會隨時把颱風訊息跟市民朋友做報告。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
LIVE／22縣市明上午達停班課標準　氣象署最新說明
快訊／康芮更近了　離台東僅70公里　
快訊／一對夫妻太魯閣失聯　正面照曝
快訊／道奇超前了！　7比6領先洋基
快訊／全國最爛路又斷了！　土石流沖垮貨櫃擋土牆
快訊／北捷文湖線、淡水信義線高架段停駛
追風人來台了！直擊「風雨狂炸」：宛如野獸
劉德華演唱會照辦　蔣萬安下令北捷研究合約規範
快訊／高雄10月狂放5天颱風假「只上班17天」　陳其邁說話了
快訊／盧秀燕：台中明天有機會放颱風假　今晚8點公布
快訊／台鐵中午12時後「全線對號列車、區間車全停駛」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陸籍貨輪擱淺野柳海域　侯友宜：若漏油最高罰3000萬

協商要讓所有人都有台階下！　「喬王」王金平開課！3天近千人報名

昨喊評估提報院會「中央決定颱風假」　蔣萬安：現階段還是地方宣布

快訊／風速達停駛標準　北捷文湖線、淡水信義線高架段「停止營運」

康芮侵襲通訊不中斷！數位部供各縣市至少1具低軌衛星　花蓮獲6具

賴清德喊「拜託全國民眾配合」　別去觀浪！團隊還要去勸離這不好

颱風假「劉德華演唱會照辦」惹議　蔣萬安下令北捷研究合約規範

北捷將協調「今晚劉德華演唱會取消」　蔣萬安喊話：沒必要別外出

陸籍鈺洲啟航輪擱淺野柳　侯友宜派20人力、下令先設攔油索

比山陀兒還強！　侯友宜預示警：風雨會持續加劇「防性撤離1204人」

Jasper全英文演講曝「星二代壓力」！　正能量滿滿...陳小春台下面露驕傲

彰化9歲妹撐251天「流淚離世」　小手緊握不肯放...阿嬤崩潰痛哭

68歲陳美鳳拿敬老卡搭捷運　遭站務員攔下:也太年輕

康芮成「今年最胖」強颱　最快恐下午全台列陸警

展榮展瑞上過心靈課程　致電關心家寧曝現況

康芮升級強颱「今晚全台陸警」　最快明午登陸花蓮以南

蔣萬安8點公布是否停班課　「太晚宣布會害市民困擾」

鄧超.孫儷被爆路邊飆罵代拍！　為「保護孩子」狗仔力挺：忍不了

警戒提升！「巨砲康芮」來襲　氣象署：若眼牆置換成功會更強

《黑白大廚》三星遭前妻爆是大渣男　「劈腿、偷看女客人」還要求NTR

陸籍貨輪擱淺野柳海域　侯友宜：若漏油最高罰3000萬

協商要讓所有人都有台階下！　「喬王」王金平開課！3天近千人報名

昨喊評估提報院會「中央決定颱風假」　蔣萬安：現階段還是地方宣布

快訊／風速達停駛標準　北捷文湖線、淡水信義線高架段「停止營運」

康芮侵襲通訊不中斷！數位部供各縣市至少1具低軌衛星　花蓮獲6具

賴清德喊「拜託全國民眾配合」　別去觀浪！團隊還要去勸離這不好

颱風假「劉德華演唱會照辦」惹議　蔣萬安下令北捷研究合約規範

北捷將協調「今晚劉德華演唱會取消」　蔣萬安喊話：沒必要別外出

陸籍鈺洲啟航輪擱淺野柳　侯友宜派20人力、下令先設攔油索

比山陀兒還強！　侯友宜預示警：風雨會持續加劇「防性撤離1204人」

印度富豪過世「31億遺產」全留給愛犬！　管家、廚師也有份

康芮將登陸！彰化沿海颳強風　樹倒電桿毀損、7767戶停電

女大生遇死劫畫面曝！騎車慘遭2度撞擊　姊姊悲痛連夜帶她回家

黃薇渟、陳妤2度演姊妹　低調辦「公益二手拍」她手作陶藝全賣光

湖人24分差客場遭騎士狂電　布朗尼生涯得分開張

高凌風兒寶弟退居幕後　「一手包辦2千人演唱會」

北韓首批士兵與烏軍交戰！　韓媒：全軍覆沒「僅1人存活」

陸籍貨輪擱淺野柳海域　侯友宜：若漏油最高罰3000萬

快訊／強颱康芮更近了　距離台東僅70公里

強颱康芮風雨持續變大　盧秀燕籲市民：準備飲用水及照明設備

今天現折1410元 古早味芋頭酥買4包送4包

政治熱門新聞

北捷將協調「今晚劉德華演唱會取消」

許淑華發「11/1停班停課」　謝克洋：大預言家

快訊／北北基桃明放假？蔣：8點宣布

蔣萬安下令北捷研究「合約規範」

LIVE／康芮風雨最強時刻　氣象署最新說明

快訊／北捷文湖線、淡水信義線高架段停駛

快訊／康芮強颱直衝台灣！　北北基桃宣布：31日停止上班上課

颱風天也要闖　8架次中共軍機出海擾台

「鈺洲啟航輪」流錨嚴防海洋污染　管碧玲：鄰居帶來的禍真不少

改由中央宣布放颱風假？蔣這樣說

北捷各路線「明班距12分鐘」

北市明停班課　蔣萬安：待在家最安全

2026新北市長選戰　媒體人曝「藍營3變數、蘇巧慧2包袱」

雲端發票活動這4人輪流中獎　王鴻薇質疑作假

更多熱門

相關新聞

康芮威脅「國內外班機取消527班」　離島交通船139航次停航

康芮威脅「國內外班機取消527班」　離島交通船139航次停航

康芮颱風來襲，攪亂海空交通，國內外班機共取消527班、8班延誤；另離島交通船今則有139航次停航。

快訊／北北基桃明放假？蔣：8點宣布

快訊／北北基桃明放假？蔣：8點宣布

康芮爆雨襲花蓮　紅葉村淹水畫面曝

康芮爆雨襲花蓮　紅葉村淹水畫面曝

強颱康芮預計午後登陸黃偉哲要求繃緊神經隨時應對災情

強颱康芮預計午後登陸黃偉哲要求繃緊神經隨時應對災情

「康芮強到靠北！」PTT炸鍋：明天會不會繼續放

「康芮強到靠北！」PTT炸鍋：明天會不會繼續放

關鍵字：

山陀兒侯友宜颱風康芮

讀者迴響

熱門新聞

快訊／明上午22縣市全都續達停班課標準！最新風雨預報出爐

2女星後台吵架影片流出！　網：一聽聲音就知是誰

快訊／明再放颱風假？　氣象署回應了

康芮登陸後　風雨快速加大地區曝

雙眼康芮猛穿6地區！17級破壞強風警報

網曝康芮、山陀兒對比照　驚呆2.6萬人

康芮風雨最強時刻來了　「今天千萬別出門」

康芮「眼牆置換失敗」未達二次巔峰

質疑胡婉玲接任社長　中央社董事朱宥勳宣布請辭

快訊／國家警報響！　康芮大雷雨轟2縣市

康芮強風吹破合歡山紀錄！　現場影像曝光

孫生爆熱戀G奶女神「互動不藏了」

快訊／康芮「快速登陸」再放慢　最新動向曝

道奇2支高飛犧牲打突破　7比6超前

清水健宣布結束20年AV生涯

更多

最夯影音

更多

Jasper全英文演講曝「星二代壓力」！　正能量滿滿...陳小春台下面露驕傲

彰化9歲妹撐251天「流淚離世」　小手緊握不肯放...阿嬤崩潰痛哭

68歲陳美鳳拿敬老卡搭捷運　遭站務員攔下:也太年輕

康芮成「今年最胖」強颱　最快恐下午全台列陸警

展榮展瑞上過心靈課程　致電關心家寧曝現況

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面