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板橋「電梯大怒神」釀2傷 　民進黨議員轟「萬聖節新北市最恐怖」

▲▼新北市議會質詢。（圖／翻攝新北市議會直播）

▲新北市議會總質詢，民進黨市議員林秉宥針對「板橋電梯事故」質詢。（圖／翻攝新北市議會直播）

記者郭運興／台北報導

新北市政府昨日舉辦萬聖節活動，但捷運府中站2號出口外遊龍景觀電梯卻發生墜落意外，導致55歲女子與其8歲姪子不幸受傷。對此，新北市議會今（28日）總質詢時，民進黨新北市議員林秉宥表示，萬聖節比誰最恐怖，新北市第一名，其他地方了不起變裝，新北則是見血，這非常諷刺，這次鋼索斷裂根本不應發生。而新北市長侯友宜則回應，昨天聽到消息非常痛心，也趕緊探視傷者，現階段先協助家屬，到時候將追究是誰的責任，並向議員報告情況。

回顧事件，55歲孫姓女子27日下午1點帶著8歲姪子乘坐府中捷運站2號出口旁電梯，不料過程中電梯突然發生鋼纜斷裂鬆脫，整個電梯從2樓直墜1樓，2人也因此受困在電梯內，警消趕到後，立刻將2人救出並送醫，事故造成孫女骨折，男童則有撕裂傷。

總質詢時針對此議題，民進黨新北市議員林秉宥表示，萬聖節比誰最恐怖，後來看一看，新北市得第一名、新北市最恐怖，為什麼？其他地方了不起裝扮一下，新北市萬聖節活動則是真的見血，而且還是剛講完的電梯事件，這是非常大的諷刺，議員一直不斷呼籲市府要重視電梯問題，這次電梯事故非常嚴重，就他所知，府中捷運電梯是鋼索斷裂，根本不應該發生，坦白講大家都不知道原因。

林秉宥指出，過去這麼多議員都曾提出例如新莊幸福捷運站電梯、板橋殯儀館電梯故障，後續由捷運公司設置，轉交工務局維護、由公所辦理，這麼複雜的過程，結果最後呈現的是，在萬聖節給大家這麼衝擊的印象，市府應設法重建人民對公共設施安全的信心，希望市長能趕快提出一個方案。

侯友宜回應，萬聖節的活動大概吸引了20萬人潮，沒有安全就沒有一切，個人當下聽到事故消息，非常難過也痛心，第一時間特別請各局處趕到現場，自己同時了解狀況與探視傷者。這部電梯初步了解，在10月17日有經過廠商檢查、中華民國升降協會複檢，都有定期維護管理，所以為什麼剛檢修完，還會造成事故，要把問題找出來。

侯友宜表示，現階段先協助家屬，特別跟家屬說會用最好的醫療照顧，也都有相關保險，到時候是誰的責任也會追究。這次事故他已經要求，一個月內把該事件做好安全複檢，兩個月內把全市公共領域電梯做好複檢，並向議員們報告情況。

另外，民進黨市議員顏蔚慈說，這樣聽起來新北市真的有鬼，令人覺得驚恐，板殯電梯在十月份有定期檢修，而陸橋電梯也是十天前進行檢修，結果都不是出現一般的意外，而是鋼纜斷裂這樣的離譜情況，不禁令人想問，有鬼是不是就藏在市府裡，否則既然有定期檢修，怎麼還發生離譜的工安意外，應該要徹查、揪出鬼在哪裡，希望市長的震怒能化為實際的行動。

工務局長馮兆麟則強調， 市府除了會請中華民國升降協會鑑定外，也會再找第三方公會到現場，一定會去追究法律上相關責任。

▼新北市議會質詢。（圖／翻攝新北市議會直播）

▲▼新北市議會質詢。（圖／翻攝新北市議會直播）

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