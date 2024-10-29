　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

綠議員萬聖裝扮質詢侯友宜　陳乃瑜扮Wednesday喊：惡靈退散！

▲▼民進黨議員萬聖裝扮質詢侯友宜，陳乃瑜扮成美國恐怖喜劇《星期三》裡的「Wednesday Addams」。（圖／陳乃瑜辦公室提供）

▲民進黨議員萬聖裝扮質詢侯友宜，陳乃瑜扮成美國恐怖喜劇《星期三》裡的「Wednesday Addams」。（圖／陳乃瑜辦公室提供）

記者陶本和／台北報導

新北市議會民進黨團29日在書記長陳乃瑜帶領下，與卓冠廷、李宇翔、山田摩衣、黃淑君、陳啟能等人針對新北市長侯友宜提出聯合質詢；由於萬聖節將至，他們還特別裝扮，卓冠廷跟李宇翔打扮成馬力歐兄弟，而陳乃瑜則打扮成美國恐怖喜劇《星期三》裡的「Wednesday Addams」，大家高呼口號，希望阻礙市政發展的惡靈能夠退散。

卓冠廷和李宇翔，扮成馬力歐兄弟，質詢中主要關注交通與觀光，他們希望侯友宜不要以為任期只剩兩年就可以有無敵星星。卓冠廷表示，希望市府重視老街觀光，鶯歌老街變成全台老街的最後一名，知道市府想藉由新北美術館來增加觀光人數，在新北美術館即將開幕之際，這是一項耗資27億元的大型文化建設，備受地方期待。

卓冠廷認為，「鎮館之寶」是每間美術館或展覽館最具價值和吸引力的作品，他希望了解侯友宜對文化藝術的理解及對新北美術館的期許。侯友宜答詢時表示，他心目中的鎮館之寶將是新北市本地世界知名藝術家，如李梅樹、楊三郎、李石樵等大師的作品。他強調，未來新北市政府將尊重美術館的專業策展，以策劃具代表性的展覽，讓新北美術館成為市民和外界關注的藝術重鎮。

新北市議員李宇翔指出，依據交通部觀光署觀光人數統計「各地區觀光景點人數」，比較113年度1-7月新北市與台中市的觀光總人次差異，台中為4460萬人次、新北為3578萬人次，扣除掉三井、宏匯大型百貨公司後觀光人次後竟比台中少近2000萬觀光人次，實際的數據戳破新北觀光繁榮的假象。

▼民進黨議員萬聖裝扮質詢侯友宜。（圖／陳乃瑜辦公室提供）

▲▼民進黨議員萬聖裝扮質詢侯友宜，陳乃瑜扮成美國恐怖喜劇《星期三》裡的「Wednesday Addams」。（圖／陳乃瑜辦公室提供）

山田摩衣質詢時，帶著奶瓶登場，聚焦在婦幼友善政策，如新北市應比照北市生育獎勵金加碼、提高好孕專車補助、甚至提出孕婦的無痛分娩針補助以此鼓勵新北生育率提升。

她表示，以生育率的第一桃園爲例，育兒津貼2年前就加碼，好孕專車更提高至9000元相比新北才5600元，更在今年成立婦幼專責單位的婦幼發展部，相比新北育兒政策卻總是慢半拍>
山田摩衣強調新北生育率落後，難道連政策效率也要跟不上，要求侯市長研擬並整合育兒及提升生育率的相關政策，切勿再讓政策進度慢半拍。

黃淑君則打扮成殯葬禮儀人員，她表示，人必經生老病死，依據新北市目前113年敬老卡有效持卡人數為76萬2118人，而若是每位長輩每年如實使用，總預算應高達43億8979萬元，但實際114年度預算僅編列19億3143萬，表示長輩使用率不到一半，要求侯友宜承諾針對敬老卡叫車、展期登記等簡化作業，並且增加使用項目；除此之外，針對板橋殯儀館何去何從，要求侯友宜明確表態，而侯友宜也做出承諾，在今年年底一定會有明確的市政規劃方向，並且積極召開地方溝通，確保市民權益。

陳乃瑜扮成美劇星期三女主角，期盼新北的未來多一些魔法。陳乃瑜表示，市長任期僅剩兩年，但是對於新北的永續發展，根本就是「三不一沒有」，包含捷運環狀線受損和人力不足無法因應突發事件，交通運輸「不安全」；公園綠地人均面積墊底、錯誤政策阻礙身障者親近河濱公園，重要建設一年拖過一年，公共空間「不包容」；公車電動化成效差，追求碳零排放「不永續」；最重要的是再生能源成長量和發電量六都倒數，能源政策「沒韌性」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
啦啦隊女神爆「遭人裝針孔」偷拍！私密畫面全流出
才被小S轟「大頭症」！男星再遭爆工作失聯
快訊／雲端發票「重複中獎」炎上！財政部要查了
快訊／阿嬤騎車遭猛撞　後座男童噴飛全身骨折命危
康芮「巨大暴風圈」快速變肥　直衝2天登陸穿尾！半個台灣紫爆

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

總統教育獎得主被同儕諷「因病才得獎」　賴清德親訪送暖

綠議員萬聖裝扮質詢侯友宜　陳乃瑜扮Wednesday喊：惡靈退散！

台灣金聯新董座呂政璋　王鴻薇掀黑料：父弟挪公款欠5千萬逃亡中

9月景氣燈號掉至「黃紅燈」　藍委示警：M型化趨勢更加嚴重

內政部全面查核「婚姻服務業者」　杜絕假交友婚姻詐騙

批卓冠廷把李四川當假想敵　柳采葳：急幫正國會林右昌做「最後掙扎」

葉元之指髮際線高因空氣汙染　卓揆撥頭髮、環境部長曝可能原因

檢調追超思案！陳駿季若被起訴　卓榮泰：依法辦理停職

北檢追橘子卻漏查黃珊珊？　凌濤揭關鍵疑點：別害怕黃曙光

更改颱風假宣布時間？北市：原則維持晚上8點　特殊情況「不超過10點」

家寧挨酸像邪教！遭挖上心靈課程　Andy按讚留言被疑「非和平分手」

騎樓強拉！桃園男落網移送　救人運將還原現場：女童嚇到狂抖

黃子韜直播甜喊「好的老婆♥」　徐藝洋誇：真棒..他急炫耀XD

國3香山段6車連撞釀7傷亡　「遭大車夾擊」2男宣告不治

弘道x北富銀「富足盃」交流決賽　青銀組隊玩桌遊學金融知識

真的能轉！萬聖節扮魔術方塊　萌弟玩到全身汗也捨不得脫

康芮颱風加速又南偏 最快周三發陸警 ｜20241028 ET午間新聞

康芮颱風可能登陸「穿越再北上」　周四、五衝進台灣風雨最劇

林俊傑要借她「瑕疵麥克風XD」　魏如萱自曝是I人：我就是I～

1歲木木奶音超萌！　KID全家都被融化

總統教育獎得主被同儕諷「因病才得獎」　賴清德親訪送暖

綠議員萬聖裝扮質詢侯友宜　陳乃瑜扮Wednesday喊：惡靈退散！

台灣金聯新董座呂政璋　王鴻薇掀黑料：父弟挪公款欠5千萬逃亡中

9月景氣燈號掉至「黃紅燈」　藍委示警：M型化趨勢更加嚴重

內政部全面查核「婚姻服務業者」　杜絕假交友婚姻詐騙

批卓冠廷把李四川當假想敵　柳采葳：急幫正國會林右昌做「最後掙扎」

葉元之指髮際線高因空氣汙染　卓揆撥頭髮、環境部長曝可能原因

檢調追超思案！陳駿季若被起訴　卓榮泰：依法辦理停職

北檢追橘子卻漏查黃珊珊？　凌濤揭關鍵疑點：別害怕黃曙光

更改颱風假宣布時間？北市：原則維持晚上8點　特殊情況「不超過10點」

旺宏Q3每股虧損0.16元　董座：Q4也不會好「但看好明年成長」

陸貨輪「鈺洲啟航」又出事！困野柳外海擱錨待援　17船員一度受困

林佩瑤「胸前挖大洞」走上韓街頭　路人反應超真實：對不起韓國人

總統教育獎得主被同儕諷「因病才得獎」　賴清德親訪送暖

錶圈錯落美鑽秀平衡美感　繞整圈將DAMIANI含羞草花圈戴上手

00887查核報告出爐　櫃買中心：未發現不法炒作

長榮航復飛青森航線　每周137班直飛日本10大航點

巫苡萱驚爆球隊廁所「遭人偷裝針孔」！私密畫面全流出　揭對方變態行徑

CELINE第一支唇膏登台開賣　還將上市唇膏小廢包、印花隨身鏡可愛爆擊

綠議員萬聖裝扮質詢侯友宜　陳乃瑜扮Wednesday喊：惡靈退散！

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

政治熱門新聞

更改颱風假宣布時間？北市這樣說

雲端發票活動這4人輪流中獎　王鴻薇質疑作假

柯文哲替3大將向沈慶京討錢　18筆收賄金流曝

過半民眾相信綠擁抱中華民國！黃暐瀚：藍重回執政最大課題

氣象署增9點預報「颱風假恐延後宣布」　卓揆：多一報給地方政府衡量

柯文哲「橘子」雲端被破解　私訪沈慶京細節浮現

沈慶京嗆檢：要拍Netflix反擊　行使緘默權卻狂讚柯文哲

涉收沈慶京獻金！黃珊珊發聲明反擊

「帳房橘子」雲端行事曆遭破解　律師曝對柯3不利：打臉柯文哲說謊

柯文哲案「偵查大公開」　最高檢要查了

川普控台灣偷走晶片產業！　卓榮泰備詢表態：我當然不同意

自爆被騙簽公聽會　黃國昌狂罵鍾佳濱

美麗島民調／總預算案卡關　37.4%民眾認為民進黨最該負責

陳吉仲列超思案被告！黃國昌反應曝光

更多熱門

相關新聞

綠爆岳父建案挖斷管線　黃國昌：毫無所悉

綠爆岳父建案挖斷管線　黃國昌：毫無所悉

民眾黨立委黃國昌岳父高熙治經營的「恆合建設公司」，今年6月被爆出，位在台北市中山區長春路「恆合鈺璽」建案，坡道未通過先偷跑施工，壓爛人行道致民眾摔傷。民進黨台北市議員陳怡君29日再爆，該工地又被爆出怪手挖斷瓦斯管，空氣瀰漫濃濃瓦斯味，讓附近住戶人心惶惶，質疑黃一點社會責任都沒有嗎？黃國昌則回應，毫無所悉、依法辦理。

總預算卡關「台中400億預算受影響」　綠嗆盧秀燕雙標、藍委包牌

總預算卡關「台中400億預算受影響」　綠嗆盧秀燕雙標、藍委包牌

藍白再擋赴中納管　綠委提案阻「舉手表決」爭議也被封殺

藍白再擋赴中納管　綠委提案阻「舉手表決」爭議也被封殺

手搖飲萬聖節限定優惠懶人包！

手搖飲萬聖節限定優惠懶人包！

稱不用遵守憲判遭綠嗆翻　翁曉玲：我冷笑以對

稱不用遵守憲判遭綠嗆翻　翁曉玲：我冷笑以對

關鍵字：

新北市民進黨萬聖節侯友宜質詢

讀者迴響

熱門新聞

康芮4縣市颱風假機率高　且有「好消息」

更改颱風假宣布時間？北市這樣說

繳電話費「發票中1000萬」　4張發票沒人領！快截止了　

康芮「越修越南」暴風侵襲率98%　降雨最劇時間曝

不想放颱風假！他列「4天日期」網秒懂

路邊救可愛小貓回家　竟是瀕危野生動物

快訊／10級強風來了　4縣市豪大雨特報

便當店老闆「女友是免費飛機杯」被洗1星！回應惹怒網

正妹萬聖節扮魅魔「淫紋」除不掉　糗照千萬觀看

會不會出軌早注定！AI照曝：這面相最愛偷吃

LIVE／康芮變壯暴風罩全台　最新路徑曝

雲端發票活動這4人輪流中獎　王鴻薇質疑作假

台東宣布：綠島蘭嶼明天停班停課

康芮颱風路徑南修！陳其邁示警：高雄風雨加劇

康芮開眼了「最快明晨5：30陸警」　暴風圈明深夜觸陸

更多

最夯影音

更多

家寧挨酸像邪教！遭挖上心靈課程　Andy按讚留言被疑「非和平分手」

騎樓強拉！桃園男落網移送　救人運將還原現場：女童嚇到狂抖

黃子韜直播甜喊「好的老婆♥」　徐藝洋誇：真棒..他急炫耀XD

國3香山段6車連撞釀7傷亡　「遭大車夾擊」2男宣告不治

弘道x北富銀「富足盃」交流決賽　青銀組隊玩桌遊學金融知識

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面