綠議員萬聖裝扮質詢侯友宜　陳乃瑜扮Wednesday喊：惡靈退散！

▲民進黨議員萬聖裝扮質詢侯友宜，陳乃瑜扮成美國恐怖喜劇《星期三》裡的「Wednesday Addams」。（圖／陳乃瑜辦公室提供）



記者陶本和／台北報導

新北市議會民進黨團29日在書記長陳乃瑜帶領下，與卓冠廷、李宇翔、山田摩衣、黃淑君、陳啟能等人針對新北市長侯友宜提出聯合質詢；由於萬聖節將至，他們還特別裝扮，卓冠廷跟李宇翔打扮成馬力歐兄弟，而陳乃瑜則打扮成美國恐怖喜劇《星期三》裡的「Wednesday Addams」，大家高呼口號，希望阻礙市政發展的惡靈能夠退散。

卓冠廷和李宇翔，扮成馬力歐兄弟，質詢中主要關注交通與觀光，他們希望侯友宜不要以為任期只剩兩年就可以有無敵星星。卓冠廷表示，希望市府重視老街觀光，鶯歌老街變成全台老街的最後一名，知道市府想藉由新北美術館來增加觀光人數，在新北美術館即將開幕之際，這是一項耗資27億元的大型文化建設，備受地方期待。

卓冠廷認為，「鎮館之寶」是每間美術館或展覽館最具價值和吸引力的作品，他希望了解侯友宜對文化藝術的理解及對新北美術館的期許。侯友宜答詢時表示，他心目中的鎮館之寶將是新北市本地世界知名藝術家，如李梅樹、楊三郎、李石樵等大師的作品。他強調，未來新北市政府將尊重美術館的專業策展，以策劃具代表性的展覽，讓新北美術館成為市民和外界關注的藝術重鎮。

新北市議員李宇翔指出，依據交通部觀光署觀光人數統計「各地區觀光景點人數」，比較113年度1-7月新北市與台中市的觀光總人次差異，台中為4460萬人次、新北為3578萬人次，扣除掉三井、宏匯大型百貨公司後觀光人次後竟比台中少近2000萬觀光人次，實際的數據戳破新北觀光繁榮的假象。

▼民進黨議員萬聖裝扮質詢侯友宜。（圖／陳乃瑜辦公室提供）



山田摩衣質詢時，帶著奶瓶登場，聚焦在婦幼友善政策，如新北市應比照北市生育獎勵金加碼、提高好孕專車補助、甚至提出孕婦的無痛分娩針補助以此鼓勵新北生育率提升。

她表示，以生育率的第一桃園爲例，育兒津貼2年前就加碼，好孕專車更提高至9000元相比新北才5600元，更在今年成立婦幼專責單位的婦幼發展部，相比新北育兒政策卻總是慢半拍>

山田摩衣強調新北生育率落後，難道連政策效率也要跟不上，要求侯市長研擬並整合育兒及提升生育率的相關政策，切勿再讓政策進度慢半拍。

黃淑君則打扮成殯葬禮儀人員，她表示，人必經生老病死，依據新北市目前113年敬老卡有效持卡人數為76萬2118人，而若是每位長輩每年如實使用，總預算應高達43億8979萬元，但實際114年度預算僅編列19億3143萬，表示長輩使用率不到一半，要求侯友宜承諾針對敬老卡叫車、展期登記等簡化作業，並且增加使用項目；除此之外，針對板橋殯儀館何去何從，要求侯友宜明確表態，而侯友宜也做出承諾，在今年年底一定會有明確的市政規劃方向，並且積極召開地方溝通，確保市民權益。

陳乃瑜扮成美劇星期三女主角，期盼新北的未來多一些魔法。陳乃瑜表示，市長任期僅剩兩年，但是對於新北的永續發展，根本就是「三不一沒有」，包含捷運環狀線受損和人力不足無法因應突發事件，交通運輸「不安全」；公園綠地人均面積墊底、錯誤政策阻礙身障者親近河濱公園，重要建設一年拖過一年，公共空間「不包容」；公車電動化成效差，追求碳零排放「不永續」；最重要的是再生能源成長量和發電量六都倒數，能源政策「沒韌性」。