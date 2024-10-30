台南市立醫院、奇美醫院明天異動　開診情形一次看

▲台南奇美醫院。（圖／記者林東良攝）

記者林東良、柯沛辰／台南報導

受康芮颱風影響，台南市政府宣布10月31日（四）停止上班上課，台南市立醫院早上、下午部分門診休診，夜間全數休診，僅維持急診。奇美醫療體系也有調整，詳情如下：

一、奇美醫院（永康奇美醫院）

門診全日停診、門診手術暫停、門診檢查暫停（腸胃鏡除外）

流感/新冠疫苗施打作業暫停

設臨時拿藥診上午/內科、外科各一診 下午/內科一診

不孕症門診照常~門診注射室上午08：30至中午12：00

急診、住院、高級健檢及洗腎相關醫療作業均照常

二、柳營奇美醫院

門診全日停診、健檢業務暫停、門診手術照常

流感/新冠疫苗施打作業暫停

設臨時拿藥診上午/血液腫瘤科一診、胃腸肝膽科一診、外科一診

急診、住院、洗腎、檢查、手術相關醫療作業均照常

三、佳里奇美醫院

門診全日停診、健檢業務暫停、門診手術照常

流感/新冠疫苗施打作業暫停

急診、住院及洗腎相關醫療作業均照常

檢查、檢驗至上午12：00、放射科檢查照常

四、奇美醫院樹林院區、奇康診所、南科診所 門診全日停診。

奇美醫療體系提醒，已安排好的住院、檢驗、檢查、（門診）手術、健檢及洗腎相關醫療作業，因故無法前來，請與檢查單上所列之單位電話聯繫。由於風雨較大，還請不要勉強出門。若民眾已到醫院者，相關醫療作業可依單位人力彈性處理。

至於台南市立醫院，早上、下午部分門診休診，夜間全數休診。若有緊急情況，請至急診部門就醫。詳細停開診資訊，請參見下表：

▼台南市立醫院開診異動。（圖／台南市立醫院）