　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／台北市達標了！氣象署最新風雨預報：22縣市均達停班課標準

▲▼天氣,行人,路人,雷雨,斑馬線,過馬路,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,颱風外圍環流,西南氣流,滯留鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖。（示意圖／記者李毓康攝）

▲強颱康芮逼近台灣。（示意圖／記者李毓康攝）

生活中心／台北報導

強颱康芮襲台，全台22縣市都已宣布明天停班課，但根據今天下午4時和晚間7時氣象署風雨預報，僅台北市尚未達停班課標準。氣象署晚間10時發布最新風雨預報，其中風力部分台灣本島和離島，包含台北市在內共22縣市全數達停班課標準，至於雨量也有12縣市達標。

風力預報達停班課標準地區：
基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、綠島蘭嶼、連江縣、金門縣、澎湖縣

[廣告]請繼續往下閱讀...

雨量預報達停班課標準地區：
新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區、嘉義縣山區、高雄市山區、屏東縣山區、宜蘭縣山區和平地、花蓮縣山區和平地、台東縣山區和平地

▲▼1030 2200。（圖／氣象署提供）

▲▼氣象署公布最新雨量預報。（圖／氣象署提供）※點圖可放大

▲▼1030 2200。（圖／氣象署提供）

依《天然災害停止上班及上課作業辦法規定》，預報颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時；或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米（部分縣市不分平地山區均為350毫米），且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準。但是否停班停課，由各縣市政府自行決定。

▲▼停止上班上課雨量參考基準。（圖／取自人事行政總處網站）

▲停止上班上課雨量參考基準。（圖／取自人事行政總處網站）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
「鈺洲啟航輪」棄船在野柳　明早大拖船進行拖救
劉亦菲瘦成「沙漏腰」辣暈！
展榮認「被強迫上心靈課程」　致電家寧曝她狀況
海灘活春宮！澳男女「激情皮影戲」帳篷猛搖　10秒畫面瘋傳
家寧走鐘獎當日真實狀態曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／台北市達標了！氣象署最新風雨預報：22縣市均達停班課標準

21:00巨砲康芮暴風觸陸　14級↑強風「國家警報」發布！持續4小時

快訊／公路局預警性封閉18處路段　視風雨狀況開放通行

快訊／台鐵明天全線停駛　僅基隆=彰化區間車「中午前視風雨行駛」

「巨砲康芮」要進來了！氣象署警戒提升：若眼牆置換成功會更強

快訊／高鐵明天調整班次　改每小時雙向各發2班自由座列車

高中英聽成績明正常公告　早上9點起開放網路查詢

康芮強襲全台停班停課！雙北各大醫院開診情況一次看

颱風假遇國小段考周　新北教育局：可改期或縮小考試範圍

LIVE／康芮將「巔峰之姿」登陸！暴風籠罩全台　停班課風雨時程曝

莫莉萬聖節「復刻Met Gala紅毯」　揪「潘若迪扮席琳狄翁」笑翻XD

粉絲求苗可麗罵「緊去睏」　圓夢瞬間超興奮：謝謝！

阿北過馬路被休旅車撞飛　女駕駛喊：我沒看到人

康芮「巨大暴風圈」快速變肥　直衝2天登陸穿尾！半個台灣紫爆

許瑋甯被疑有孕「邱澤只誇很漂亮」　避好友攙扶：不知道要生幾個了XD

氣象署「停班課」新做法出爐　行政院長：盼地方政府能配合

張書豪結婚才破「Gay蜜傳言」　又激吻人夫..歐陽妮妮：很適合啊！

轎車打右轉燈沒注意到？　女騎士見空隙秒加速撞上

許瑋甯被疑有孕　「邱澤只誇很漂亮」

殷瑋回應颱風假。

快訊／台北市達標了！氣象署最新風雨預報：22縣市均達停班課標準

21:00巨砲康芮暴風觸陸　14級↑強風「國家警報」發布！持續4小時

快訊／公路局預警性封閉18處路段　視風雨狀況開放通行

快訊／台鐵明天全線停駛　僅基隆=彰化區間車「中午前視風雨行駛」

「巨砲康芮」要進來了！氣象署警戒提升：若眼牆置換成功會更強

快訊／高鐵明天調整班次　改每小時雙向各發2班自由座列車

高中英聽成績明正常公告　早上9點起開放網路查詢

康芮強襲全台停班停課！雙北各大醫院開診情況一次看

颱風假遇國小段考周　新北教育局：可改期或縮小考試範圍

LIVE／康芮將「巔峰之姿」登陸！暴風籠罩全台　停班課風雨時程曝

蘋果最後突襲！M4系列晶片Macbook Pro售價、規格曝光　頂規破8萬

協禧董座涉內線交易！調查局約談後「移送北檢複訊」

黃聖依被富尪公開嫌「錢賺不夠」！他曝最害怕失去1物　全網看傻眼

AI股美超微震撼彈！委任會計安永辭職　股價暴跌35%

劉香慈脫口「不要你了」　4歲兒反應讓她心碎：父母也可能言語霸凌

勇士選秀會交易挖到寶　落選前鋒砍21+8建功：一醒來就能投籃

川普獲勝機會增加　台灣繫好安全帶！

桃園女童當街遭強拉侵犯民代質詢關切　市府：加害人已被收押

2024桃園國際青年創意美學競賽　開南大學奪1金1銀

20年成立20家…　桃園市勞動局「庇護工場」檔案展開幕

飼主挖空獵人紙袋套2貓　Cos角色吃肉泥笑翻全網

生活熱門新聞

快訊／明天21縣市風雨達停班課標準！最新預報「僅台北市未達標」

快訊／8縣市明午前達停班課標準　最新風雨預報出爐

康芮猛襲！22縣市都宣布了　停班課懶人包看這裡

康芮「全台明颱風假機率高」　連放2天？關鍵曝

「根本不該放颱風假」！他開第一槍籲取消

康芮「風雨預測」出爐！　8縣市颱風假達標

康芮成「今年最胖」大型侵台強颱　最快下午全台列陸警

快訊／明放颱風假？　氣象署說話了

台中明天是否放颱風假　盧秀燕回應了

康芮逼近台灣　全台明日颱風假一次看

快訊／康芮加速「陸警範圍再增6縣市」　剩4縣市還未納入

曾被諷「陪睡換獨家」　美女記者秘戀名嘴直擊

是否放颱風假10點才說　台中人湧市長臉書「太晚了」

僅台北市風雨未達標！一票喊「不要放假」

更多熱門

相關新聞

台南市立醫院、奇美醫院明天異動　開診情形一次看

台南市立醫院、奇美醫院明天異動　開診情形一次看

受康芮颱風影響，台南市政府宣布10月31日（四）停止上班上課，台南市立醫院早上、下午部分門診休診，夜間全數休診，僅維持急診。奇美醫療體系也有調整，詳情如下：

許淑華發「11/1停班停課」　謝克洋：大預言家

許淑華發「11/1停班停課」　謝克洋：大預言家

陳其邁警告：康芮遇小潮　衝擊超越天文大潮

陳其邁警告：康芮遇小潮　衝擊超越天文大潮

21:00康芮暴風觸陸　14級↑強風國家警報發布

21:00康芮暴風觸陸　14級↑強風國家警報發布

快訊／台鐵明天全線停駛　僅基隆=彰化區間車「中午前視風雨行駛」

快訊／台鐵明天全線停駛　僅基隆=彰化區間車「中午前視風雨行駛」

關鍵字：

颱風康芮停班停課氣象台灣

讀者迴響

熱門新聞

快訊／明天21縣市風雨達停班課標準！最新預報「僅台北市未達標」

快訊／8縣市明午前達停班課標準　最新風雨預報出爐

好消息！周杰倫宣布「大巨蛋門票加開」

康芮猛襲！22縣市都宣布了　停班課懶人包看這裡

《黑白大廚》三星遭前妻爆是「世紀渣男」

快訊／資深男星石英過世享壽82歲

石英家屬證實死訊！女兒曝「3天前就過世」遺願曝光

康芮「全台明颱風假機率高」　連放2天？關鍵曝

「根本不該放颱風假」！他開第一槍籲取消

「我是你舅媽」家聚後她摩鐵痛醒慘遭外甥硬上

快訊／康芮強颱直衝台灣！　北北基桃宣布：31日停止上班上課

康芮「風雨預測」出爐！　8縣市颱風假達標

康芮成「今年最胖」大型侵台強颱　最快下午全台列陸警

快訊／明放颱風假？　氣象署說話了

繳電話費「發票中1000萬」　4張發票沒人領！快截止了　

更多

最夯影音

更多

莫莉萬聖節「復刻Met Gala紅毯」　揪「潘若迪扮席琳狄翁」笑翻XD

粉絲求苗可麗罵「緊去睏」　圓夢瞬間超興奮：謝謝！

阿北過馬路被休旅車撞飛　女駕駛喊：我沒看到人

康芮「巨大暴風圈」快速變肥　直衝2天登陸穿尾！半個台灣紫爆

許瑋甯被疑有孕「邱澤只誇很漂亮」　避好友攙扶：不知道要生幾個了XD

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面