快訊／台北市達標了！氣象署最新風雨預報：22縣市均達停班課標準

▲強颱康芮逼近台灣。（示意圖／記者李毓康攝）



生活中心／台北報導

強颱康芮襲台，全台22縣市都已宣布明天停班課，但根據今天下午4時和晚間7時氣象署風雨預報，僅台北市尚未達停班課標準。氣象署晚間10時發布最新風雨預報，其中風力部分台灣本島和離島，包含台北市在內共22縣市全數達停班課標準，至於雨量也有12縣市達標。

風力預報達停班課標準地區：

基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、綠島蘭嶼、連江縣、金門縣、澎湖縣

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雨量預報達停班課標準地區：

新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區、嘉義縣山區、高雄市山區、屏東縣山區、宜蘭縣山區和平地、花蓮縣山區和平地、台東縣山區和平地

▲▼氣象署公布最新雨量預報。（圖／氣象署提供）※點圖可放大



依《天然災害停止上班及上課作業辦法規定》，預報颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時；或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米（部分縣市不分平地山區均為350毫米），且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準。但是否停班停課，由各縣市政府自行決定。

▲停止上班上課雨量參考基準。（圖／取自人事行政總處網站）

