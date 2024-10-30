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快訊／綠高官捲光電案、林右昌子弟兵涉詐助理費　綠廉政會立案調查

▲▼民進黨廉政委員會主委邱駿彥。（圖／記者杜冠霖攝）

▲民進黨廉政委員會主委邱駿彥。（圖／記者杜冠霖攝）

記者杜冠霖／台北報導

台鹽前董座陳啟昱涉光電弊案遭檢調調查、基隆市議員張顥瀚則涉助理費案遭羈押禁見，民進黨今（30日）召開廉政會，會後民進黨廉政會主委邱駿彥受訪時表示，廉政會一致決議將陳啟昱、張顥瀚兩人立案調查。邱強調，廉政條例就是一審判決有罪才有停權判決，總不能還沒抓到什麼就開大刀，民進黨以清廉執政為中心，立案就是先讓人心生警惕，之後會發文當事人、請對方出席接受詢問。

台南地檢署偵辦陳啟昱及前總座蘇坤煌以投資光電產業為名，成立台鹽綠能公司（簡稱台綠），和鴻暉國際及晁暘開發勾結，由2家業者居中以土地開發費為名，收取逾8億元暴利，且擅自指定廠商施作光電工程逾3億元，導致台鹽損失11億元，調查局南機站兵分20多路搜索，查出鴻暉近年匯款近5千萬元給陳啟昱，其他業者還幫忙還債約2千萬元，訊後以違反《證交法》特別背信等罪將陳等5人聲押禁見，院方裁定全無保請回，檢方抗告成功，現發回台南地院重新審理。

張顥瀚則是涉詐領助理費，其陳姓助理10萬元交保，張則遭基隆地院裁定羈押禁見。基隆地檢署指出，張顥瀚涉嫌自2019年1月間起，以「利用親友為人頭虛報助理費」及「浮報助理薪資」等方式，向基隆市議會詐領公費助理費，檢方2024年10月22日指揮法務部廉政署人員持基隆地方法院所核發之搜索票執行搜索5處。

民進黨廉政委員會主委邱駿彥會後受訪時表示，今天處理了四個案子，第一個是雲林鄉長陳建名，本來應該給各個村鄰長的餐費，卻用空白收據領取分給其他村長做人情，還把招標案切成各個小標、閃躲公開招標規定，依偽造文書一審判決犯1年4個月，廉政會決議停權一年。

邱駿彥指出，第二案則是前新北市議員高敏慧，上次就決議停權半年，今天開會確認裁決書，高敏慧擔任台北縣議員時助理費的案子、總共26案，合計起來刑度不小。

邱駿彥表示，第三案是前台鹽董事長陳啟昱，因台鹽轉投資綠能光電涉及很多利益，遭到檢舉，現在還沒有被收押禁見，但檢察官提出抗告，高院又發回地院審議，31日要再開收押庭，民進黨廉政會今天也立案調查，但有無收押禁見還不清楚，現在就先立案。

邱也補充，所有廉政會委員都同意立案，畢竟已經在檢察官調查階段，雖然羈押禁見法官沒准，總之要先立案調查。

邱駿彥續指，第四案則是基隆市議員張顥瀚，目前同樣是立案調查，雖然張已經被收押，但他本人提出抗告，張顥瀚涉詐領助理費金額為70萬元，是所有助理費案中最少，目前張已經被羈押禁見，這一兩天應該還會再開庭審理。

邱也補充，只要收押禁見馬上停權，但鄭文燦是社會矚目案、張顥瀚金額不大，不太可能比照辦理，若被收押禁見也不至於馬上停權，廉政條例就是一審判決有罪才有停權判決，總不能還沒抓到什麼就開大刀，民進黨以清廉執政為中心，立案就是先讓人心生警惕，之後會發文當事人、請對方出席接受詢問。

有媒體追問，張顥瀚為秘書長林右昌子弟兵，對此，邱駿彥強調，我們都不管這個，所有討論中沒有人提到林右昌，廉政委員會處理時不會受到派系影響，否則就不中立了。
 

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