王鴻薇飆罵綠委3分鐘才發現搞錯人　真正提案者：她常凸槌

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

王鴻薇為《反滲透法》飆罵綠委3分鐘才發現搞錯人　提案人：她常凸槌

▲▼民進黨立委邱志偉受訪。（圖／記者杜冠霖攝）

▲民進黨立委邱志偉受訪。（圖／記者杜冠霖攝）

記者杜冠霖／台北報導

綠委邱志偉日前提案修正《反滲透法》，該提案昨排入程序委員會，藍委王鴻薇發言時卻飆罵召委沈發惠3分鐘，王痛批，沈提案有國安疑慮就能解散政黨，「所以只要看你不順眼，只要覺得你有疑慮，我還可以把你的政黨給解散！是集權國家嗎？」直到台下有綠委提醒，提案人是邱志偉而非沈發惠，王才向台下的沈發惠致歉。事主邱志偉今（30日）受訪時表示，王鴻薇常常凸槌，又不是只有現在，「這是個人的素養問題跟政治能力問題，我不予置評」。

根據邱志偉提出的修正草案，內政部在法院判決定讞之後，「得」聲請憲法法庭為政黨解散之判定，將「得」改成「應」，要求內政部必須負起聲請責任，解散政黨仍需透過嚴謹的法律程序。

王鴻薇昨為該提案在程序委員會飆罵近3分鐘，直到有綠委提醒，提案的人是邱志偉，發現自己罵錯人的王鴻薇才尷尬道歉：「對不起，是邱志偉，拍謝拍謝！大家稍安勿躁，真的要跟我們的沈發惠委員鄭重道歉，我剛剛講的是邱志偉」。沈發惠則揮揮手回應。

對於王鴻薇罵錯人，事主邱志偉表示，「王鴻薇常常凸槌，又不是只有現在，我們不意外」，這是個人的素養問題跟政治能力問題啊，國會議員應該有基本的素養，「你要罵人也要罵得正確、罵對人，然後要罵的有道理；罵錯了還罵得沒道理，那是她個人修養問題，我不予置評。」

邱志偉也說明，這個法案不是這一屆才提，自己在第十屆就提過一樣的法律內容，若敵對勢力用政黨做掩護，行顛覆國家或者是破壞民主憲政之實，對這種政黨，當然要用《反滲透法》來規定。

邱志偉指出，自己的出發點就是《反滲透法》，就是說敵對勢力用特定政黨，做為延護或者滲透到特定政黨裡面，去行顛覆國家或破壞民主憲政的的行為，經過法院判決確定定讞後，主管機關應該負起責任，要提請憲法法庭判定，是否要做給予解散，「這不是現在才提的」。

民進黨團書記長蔡易餘也表示，邱志偉只是把憲法條文複製到《反滲透法》，對這個有意見的人是對憲法有意見嗎？ 

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