陳麗娜緊咬三巨頭「濫權可怕」　衛生局酸：員工寫不完的澄清稿

▲高雄市衛生局。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市議員陳麗娜為了高雄大同醫院經營權從高醫大更換到長庚醫院，不但在議會質詢，現在更是緊咬高雄市衛生局，臉書發文「濫權比兼職領獎金更可怕」，直接點名衛生局三巨頭。對此，高雄市衛生局回應：「望議員秉持理性問政，若有任何違法違規事證，歡迎具證檢舉啟動政風或相關調查機制，勿再透過媒體一再的無的放矢，讓員工有寫不完的澄清稿，做不完的回應。」

陳麗娜今（30）日於臉書指稱，衛生局潘炤穎副局長及廖哲宏主任秘書、醫管中心林盟喬執行長兼職並兼領薪水；高雄市衛生局回應，潘炤穎及廖哲宏以及林盟喬的薪水係依公務人員俸給法、全國軍公教員工待遇支給要點、醫事人員人事條例及醫事人員俸給表等相關規定支給俸給待遇，並經各層級戮力從公之公務人員核實審認後逐級核章，實無議員所稱兼職兼領雙薪情事。

▲國民黨高雄市議員陳麗娜。（圖／記者許宥孺翻攝）

衛生局的回應稿當中提到，面對陳麗娜議員的指責，讓戮力從公的基層員工感覺無奈，員工表示：「我們不可能敢違法發放任何費用，為何不能相信我們的專業？」同時強調行政院訂有「公立醫療機構人員獎勵金發給要點」，放諸全國各公(市)立醫院均依該要點訂定相關獎勵規範據以核發獎金。

高雄市也是依據該要點訂定「高雄市政府衛生局所屬市立醫院獎勵金發給規定」，衛生局所屬市立醫院之醫師及各類工作人員均得依該項規定核發獎勵金。這個規定從陳菊市長、韓國瑜市長到現在陳其邁市長都一樣，並無改變。

再查林盟喬醫師任院長、衛生局潘副局長代理民生醫院副院長及廖主任秘書代理凱旋醫院副院長均係應局長政務需要，依法派任，並依《各機關職務代理應行注意事項》規定依法代理，且經市府核准在案。

衛生局再次重申，這三個人的代理市立醫院的副院長，是局長的政務需要，依法派任也有市府核准，同時薪資均依相關核定核發，並戮力實際執行業務，依法無重領、兼領之情事。呼籲議員「秉持理性問政，若有任何違法違規事證，歡迎具證檢舉啟動政風或相關調查機制，勿再透過媒體一再的無的放矢，讓員工有寫不完的澄清稿，做不完的回應」。