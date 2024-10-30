SM淫魔辱9少女！肛塞蓮蓬頭+裸吃排泄物　狂拍海量影照下場出爐

▲高雄陳姓少年以誘騙、脅迫手法讓少女自拍，得手600多份性影像。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄陳姓男子鎖定未成年少女，從2017年起以利誘、脅迫手法讓少女拍攝性影像，包含拍攝自己和少女的性愛片，或逼迫少女自拍將蓮蓬頭等異物放入肛門，甚至裸體吃排泄物的畫面，行徑相當變態，共計有9名少女受害，得手600多份影片和照片。高雄地院審理後，法官依以脅迫使少年自行拍攝性影像罪等12罪，處陳男13年8月徒刑。全案還可上訴。

高雄陳姓男子於2017年間，認識未滿18歲少女A女，並一人分飾兩角，誘騙少女自拍自慰、裸露胸部和下體的影片7部、照片28張，再傳給他觀看。2022年11月間，陳男又以假名，以「售 全/半 影照 裸」、「看更多+」等文字為標題，轉發分享A女和她父親的公開貼文，並在貼文底下張貼A女裸照。

此外，陳男還透過手機遊戲結識未滿18歲少女B女，於2021年6月至7月間引誘她拍攝自慰和裸露胸部與下體的照片21張，並在隔年9月以臉書暱稱「林霧」帳號、IG暱稱「dukududa」和B女聯絡，以公布私密照、要對她家人和朋友不利為由，逼她拍攝以情趣用品、蓮蓬頭等物體插入肛門的性影像，還命令她裸體食用自身排泄物並自拍，從B女取得346份私密影片和相片。

檢警查出，陳男經常以遊戲寶物、虛擬禮物等好處，先利誘少女自拍或脫衣視訊，再拿這些影、照逼迫少女，按他指示拍攝更多性影像，共9名少女受害，取得600多份猥褻影片和照片，其中除了和少女進行合意性交，並拍攝性愛片外，陳男也提供IPHONE作為對價，和另1名少女性交易。經受害少女們陸續報警，警方於2023年7月5日持搜索票，到陳男位在高雄市小港區住處搜索，扣得手機、海量性影像和隨身碟，陳男犯行才曝光。

法官審理，依陳男犯與14歲以上未滿16歲之人為有對價之性交罪、強制未遂罪、以詐術、引誘、脅迫使少年製造猥褻行為之電子訊號、散布少年為猥褻行為之電子訊號罪等共12罪，合併處13年8月徒刑。可上訴。另陳男對其中1名少女犯案時，尚為未滿18歲的少年，則移送於高雄少年及家事法院審理。

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