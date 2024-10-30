小鬼鬧校園！總務主任「雄女上衣」扮小丸子　女兒提醒穿安全褲

記者吳奕靖／高雄報導

現在學生真的很幸福！高雄市鳳西國小與家長會在今天（30日）舉辦萬聖節活動，讓小朋友不但可以穿著便服上課，還可以扮成各式各樣的「鬼怪」模樣，不過最吸睛是一個穿著雄女制服、打扮成小丸子的總務主任，她說要給自己一個難忘的退休禮物。

▲總務主任打扮成櫻桃小丸子迎接小朋友上學。（圖／記者吳奕靖攝）

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上午7點，高雄市鳳西國小的校門口可是非常熱鬧，因為「大大小小的鬼怪」大白天就在遊蕩，這群「小鬼」模樣說實在一點都不恐怖，而是非常可愛！原來是學校舉辦萬聖節活動，同學們變裝上學，有人變成電鋸人、有人是斷頭人，從他們身上可以看到爸媽們有多努力，而還有一個外國爸爸特別幫自己的一對兒女穿軍裝，身上還有國旗，只是為什麼特別要裝扮成軍人？這位外國爸爸說：「我就是喜歡軍人，我覺得這個活動對小朋友來說很好、很有趣，不同的體驗。」

▲高雄市鳳西國小舉辦萬聖節活動 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲電鋸人跟斷頭人。（圖／記者吳奕靖攝）

▲外國爸爸將小孩打扮成軍人 。（圖／記者吳奕靖攝）

最讓人訝異的事，不只是小孩變裝，就連老師也要變裝，其中學校的總務主任更是打扮成櫻桃小丸子站在校門口，而且她的上衣還是雄女制服。「這是我女兒的校服，我女兒很支持我這樣變裝，只是提醒要穿安全褲，而且我自己要退休了，算是送給我自己的退休紀念，來一次不樣的自己。」

鳳西國小校長古信鳳對於總務主任的打扮也非常有印象，只是原本要打扮成神力女超人來尬場的她，在最後一刻改變想法變成「保守」巫婆，她笑著說：「因為我發現我沒有肌肉，還是選擇樸實裝扮好了，畢竟在教育現場還是要注意尺度。」

▲老師還打扮成道士說要收小鬼 。（圖／記者吳奕靖攝）

