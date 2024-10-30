一大早見2車「排隊進Motel」她不解！大票點頭：1種人很多

▲示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

不少人會到汽車旅館激戰，就有女網友卻在一大早看到有車子排隊要去Motel，不禁好奇「不用上班嗎？」話題引發熱論，「搞不好人家真的不用上班」、「很正常啊！我公司斜對面有Motel，我每天8:30打卡上班，看到保時捷、Lexus都準備開房了。」其中，還有人直呼，「朋友在摩鐵上班，他說早上比較好偷情。」

有女網友在Dcard發文「為什麼這麼早要去Motel？」拍下一輛白色歐洲車跟小黃在排隊要進汽車旅館，「純好奇，計程車跟歐洲車這麼早去Motel，不用上班嗎？」

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看到貼文後，就有人不以為意，「蛤！計程車去Motel的原因太多了吧！搞不好他剛下夜班。至於開歐洲車的，搞不好當老闆不用上班」、「不用上班、上班時間不同，這沒什麼」、「夜班不是人喔？」「很多人上晚班或做幾休幾的，也有中午後上班的，約早上黑皮，放鬆一下再去上班」、「不是早上上班的人很多啊…你去咖啡廳看看，超常滿位。」

不過，也有網友表示，「朋友在摩鐵上班，他說早上比較好偷情」、「這種都是彼此已婚的黃昏戀曲，早起跟另一半說要去運動，就健身房運動完，接著床上運動，再彼此說再見，回家當好好先生跟太太。」

事實上，日前才有網友表示，朋友曾在汽車旅館上班，聽對方說才知道，原來最容易客滿的時段不是下午也不是晚上，而是「一大早」，「朋友說偷情居多，騙對方要去上班，早上就來汽車旅館了！」

話題引發熱議，「我媽在旅館櫃台上班，還有那種早上晚上固定帶不同人去的」、「颱風天偷情也很多，因為都騙另一半今天不能休息，我們以前颱風天生意都好到爆炸」、「下午偷情的很多，以前待過汽旅櫃台，男的帶小三開房間，正宮過來抓」、「清晨05-07，退房剛好上班去。傍晚17-19，退房回家謊報加班或路上塞車。晚上22-00，朋友應酬小酌一下。開2小時往往都1小時內退房，浴室沒用、備品沒少。」