第一次交工程師男友　上班時間「平均回訊1次」她愣：正常？

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

不少人會打趣，在台灣半導體產業當工程師就是賣肝賣命，也讓人好奇到底有多忙。就有女網友表示，男友是台積電工程師，上午8點就進公司，下班都已經是晚上9點後了，有時候還更晚。令她不解的是，對方稱忙到沒時間用手機，上班時平均只會回她一次，「第一次交工程師男友，請問這樣是正常嗎？」引發話題。

女網友在Dcard感情板求助「工程師男友好忙」，男友是台積電工程師，早上8點進公司，下班時間已是9點後，有時候還會弄到10點多或11點。原PO不解的是，男友說上班時間忙到不太會用手機，平均只會回她一次訊息而已，「因為我不是工程師，也第一次交工程師男友，請問這樣是正常嗎？」

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看到貼文後，大票網友秒點頭，「體貼一下他吧，每天下班都那麼晚，上班又是高壓力」、「前男友在GG，當時維持感情就是晚上講電話，沒辦法，他們上班就是不能用手機」、「工程師不一定都這樣，但台積電有些部門真的會被操成狗，文中敘述是有可能的，算正常。」

話題釣出過來人，「我老公也是～從交往到結婚一直都是7點就出門、晚上8點到家，值班10點才到家，有機況2、3點到家都是正常。我會做很多自己的事填滿時間，然後自己傳賴跟他分享一天的生活（我叫他關我靜音才不會被吵到XD），他則是一下班就會看完訊息，馬上打給我聊天」、「男友工程師，雖然不是在台積電，不過也是工時長超忙碌。」