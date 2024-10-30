周杰倫大巨蛋演唱會加賣　防黃牛又出沒！蔣萬安：專案嚴查嚴辦

▲台北市長蔣萬安。（資料圖／記者陳家豪攝）

記者袁茵／台北報導

天王周杰倫將在12月初於台北大巨蛋連唱4場演唱會，門票上週開賣，湧進89萬人搶15萬張票，票券於5分鐘秒殺完畢後，黃牛票也在網路上四處流竄。稍早杰威爾宣布，加開部分視線遮蔽區門票，並在11月2日中午12點開賣；面對可能又有大批黃牛出沒，台北市長蔣萬安喊話，將透過專案嚴查嚴辦。

蔣萬安30日下午赴台北市議會報告114年度施政計畫、114年度總預算案、113年度追加（減）預算案，會前被問到周杰倫演唱會將加賣視線不良區，該如何防範黃牛？蔣萬安表示，警察局透過專案作為嚴查嚴辦，絕對呼籲民眾切勿以身試法，加價轉賣票券會觸法，千萬不要以身試法。

「杰威爾音樂 JVR Music」臉書粉專30日下午1時宣布，周杰倫「嘉年華」世界巡迴演唱會台北站，部份視線遮蔽區加開門票，開賣時間為11月2日（週六）中午12時，詳洽拓元售票系統。

「杰威爾音樂 JVR Music」也說，關於視線遮蔽區座位，因場館本身既有的欄杆安全設施或主舞台兩側座位及音響器材周圍，可能會造成部分座位無法觀看完整舞台，影響範圍: B1.L2.L3.L4.L5 第一排場館安全欄杆位及其他部份座位。