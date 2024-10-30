來不及佈展！「白晝之夜」規模擬縮小　北市若放2天假「恐被迫取消」

▲台北市長蔣萬安主持北市府康芮颱風整備會議。（圖／台北市政府提供）

記者袁茵／台北報導

強颱康芮來勢洶洶，氣象署預估今（30日）晚全台都列為陸警範圍，全島31日都在暴風圈內，基北北桃4市預計晚上8時公布明天是否停班停課。不過，台北市將於11月2日在大安森林公園舉辦「白晝之夜」，由於廠商需要3天時間佈展，台北市文化局長蔡詩萍說，若31日放颱風假，活動範圍與時間可能縮短，若11月1日也放颱風假，活動可能被迫取消，「大概暫時不會有延期規劃，因為規劃一個白晝很麻煩，（需要）這麼多廠商協助」。

蔣萬安今天上午9時到災害應變中心主持康芮颱風整備會議，台大氣象團隊預估，下午5時納入陸上警戒區、31日下午2時於台東市附近登陸，但受颱風外圍環流影響，北市今起會有間歇性陣雨，預估31日至11月1日為颱風影響最為顯著時段，山區可能有豪雨等級雨勢，平地文山、南港、內湖可達大雨等級。

台大氣象團隊也提及，預估此次颱風影響「風大於雨」，北市31日中午至夜間風勢最大，平地可能出現10級以上陣風，山區可能有12級以上陣風，強風時間可達半天。

面對台北市31日、11月1日有可能受影響，台北市文化局長蔡詩萍於會中報告，11月2日為台北市年度大活動「白晝之夜」，正常情況之下，30、31日與11月1日廠商要進入大安森林公園做佈展，但倘若颱風導致平地風速可達10級以上，這2天大概無法進場佈展，假如31日、11月1日放颱風假，更會影響到佈展時間。

蔡詩萍提及，現在就看這2天情況變化，如果只有31日放颱風假，11月1日雨勢小的話還可以做佈展，但範圍與當天「白晝之夜」時間可以縮短；但假設11月1日也放颱風假的話，「那可能就被迫要取消了」。

蔡詩萍指出，目前備案就是視颱風狀況做小幅度或中幅度調整，「如果取消的話，我們大概暫時不會有延期規劃，因為規劃一個白晝很麻煩，（需要）這麼多廠商要協助，到底是否能配合北市府調整的時間、場地、交管？」最壞情況是取消活動，但時間點不能拖太晚，因為得讓市民與廠商知道，所以最晚11月1日一定要做決定。

蔣萬安也於裁示時說明，11月2日為一年一度的「白晝之夜」，這次特別舉辦在大安森林公園，如果颱風的風很大，可能造成公園內的樹木受影響，因此副市長林奕華今天將召集大家做最後確認；過往辦活動的前3天會有相關設備機具進去場佈，目前看起來，屆時的「白晝之夜」會做微幅縮小，但目前還是以照常舉辦做處理，並隨時觀測颱風動態應對。

台北市文化局補充道，2024白晝之夜活動文化局將持續追蹤康芮颱風動態，並配合調整活動相關配套措施，相關訊息於文化局官網及白晝之夜社群公告。

▼2024台北白晝之夜於11月2日至3日大安區登場，時間提早到下午2點就先開始，並且凌晨2點就結束。（圖／台北市文化局提供）